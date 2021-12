GF Vip 6, colpi di scena su colpi di scena nella nuova puntata. Lunedì 13 dicembre 2021 la Casa ha perso “due pezzi”. Alex Belli innanzitutto, che è stato squalificato. Si sapeva che sarebbe entrata – per l’ennesima volta – Delia Duran: Alfonso Signorini l’aveva anticipato ore prima delle diretta. Non si poteva immaginare però la reazione che avrebbe avuto lui, dopo quanto accaduto con Soleil Sorge.

Nonostante il “freeze”, non appena ha sentito le parole di Delia Duran, Alex Belli è corso ad abbracciarla. Quindi è scattata la squalifica per non aver rispettato le regole anti Covid. Ma questo è stato un fuori programma. Alex Belli non è stato il solo a lasciare il reality show di Canale 5 perché come ogni settimana, dopo le nomination, c’è anche l’eliminato.

GF Vip 6, chi è l’eliminato della puntata

In nomination erano finiti in sei venerdì scorso: Gianmaria Antinolfi, Maria Monsè, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Francesca Cipriani e Carmen Russo. Ovviamente nessuno di loro voleva uscire. A salvarsi per prima dal televoto e dunque dall’eliminazione è stata Miriana poi Gianmaria. “Credo tu ti possa sentire uno dei grandi protagonisti di questo GF Vip 6. Piaci al pubblico, bravo”, ha detto Signorini all’imprenditore.





Blocco pubblicitario e poi il conduttore del GF Vip 6 è tornato a parlare con le concorrenti rimaste. Salve anche Francesca Cipriani e Carmen Russo. Che la fa franca “per l’ennesima volta, brava”, il commento di Alfonso Signorini. C’è voluto ancora un po’ prima di conoscere il verdetto del pubblico, perché si è dato spazio alla volontà di Katia Ricciarelli di sposarsi con un uomo ancora misterioso e ai litigi dei vipponi con Maria Monsè.

Alla fine Alfonso Signorini ha letto il contenuto della busta: salva Sophie Codegoni, fuori Maria Monsè dal GF Vip 6. Queste le percentuali del televoto: Sophie Codegoni ha ricevuto il 23% dei voti dal pubblico a casa. Miriana Trevisan il 19%, Gianmaria Antinolfi è stato salvato dal 16%, Carmen Russo dal 15%, Francesca Cipriani dal 14% e, infine, Maria Monsé è dovuta uscire con solo il 13% delle preferenze.