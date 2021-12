Durante la ventisettesima puntata del GF Vip 6 ben tre concorrenti hanno abbandonato il reality show condotto da Alfonso Signorini. Si tratta di Maria Monsè, Francesca Cipriani e Alex Belli. La prima ha lasciato la casa per decisione del pubblico – era finita in nomination insieme a sei concorrenti e alla fine ha perso lo scontro diretto con Sophie Codegoni – Francesca Cipriani ha deciso di concludere l’esperienza al GF Vip 6 per motivi di salute e Alex Belli è stato squalificato.

L’attore di Centovetrine ha violato il regolamento avvicinandosi e abbracciando la moglie Delia Duran, cosa vietata dai protocolli di sicurezza per evitare possibili contagi di Covid 19, e per questo motivo il GF Vip 6 ha deciso di escluderlo dal gioco. “Sei consapevole che avendo infranto le regole, sei ufficialmente fuori dalla casa del Grande Fratello. Non potrai neppure ritornare nella casa per salutare i tuoi compagni”, ha detto Alfonso Signorini.

Il conduttore ha chiesto quindi ad Alex Belli di lasciare subito la casa, senza dargli la possibilità di salutare gli altri concorrenti, che poco prima avevano assistito all’incontro dell’attore con la moglie Delia Duran dall’interno della casa. Poco prima anche Maria Monsè, entrata nella casa di Cinecittà solo un paio di settimane fa insieme a Patrizia Pellegrino – eliminata della scorsa puntata – ha dovuto abbandonare il reality show di Canale 5.





Il verdetto del televoto, che vedeva in nomination ben sei concorrenti – Carmen Russo, Maria Monsè, Miriana Trevisan, Francesca Cipriani, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi – ha visto ultima in classifica proprio la showgirl siciliana, rammaricata per l’uscita e, a suo dire, il comportamento delle donne della casa (tranne Soleil Sorge): “Io ho sbagliato perché ho voluto dire la verità. Siete un gruppo di vipere con Lulù che è la più falsa”. A 24 ore dall’eliminazione sono stati resi pubblici i dati del televoto che visto protagonisti i sei concorrenti del GF Vip 6 e per Maria Monsè è stata una propria e vera beffa. Anzi, una doppia beffa.

La showgirl è uscita con uno scarto al televoto dello 0,1% contro Francesca Cipriani che comunque si è ritirata poco dopo per problemi di salute. La più votata è stata Sophie Codegoni con il 23,4% seguita da Miriana Trevisan con il 18,9%, poi un 16,6% per Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo con il 14% e infine Francesca Cipriani con il 13,6% e Maria Monsè con il 13,5%.