“Ti rendi conto che non cammino più?”. GF Vip 6, dopo giorni di calma Manuel perde la pazienza e sbrocca

Al GF Vip 6 pare proprio che la love story tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassie stia giungendo al termine. Già nell’ultima puntata c’era stata qualche avvisaglia quando Alfonso Signorini aveva chiesto al 22enne un commento sulla princess e lui aveva spiegato di non voler correre e dare false illusioni.

“Direi che è meglio andarci con calma – aveva detto in diretta Manuel Bortuzzo – Questa cosa è tanta roba, quindi voglio andarci piano davvero. Anche perché non vorrei creare illusioni. Quindi preferisco non correre”. E così è stato, perché negli ultimi giorni i gesti del 22enne sono stati più che lampanti. A un abbraccio della principessa, Manuel Bortuzzo ha gelato la ragazza scansandola e dicendole di fare attenzione perché “questa camicia costa tantissimo”. E ancora un altro gesto che ha fatto infuriare il web, quando Lulù ha dato un bacio a Manuel Bortuzzo e lui si è pulito la bocca.

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo a Lulù: “Non cammino, questi sono problemi”

Alla base dei dissidi tra i due anche l’eccessiva gelosia che la principessa nutre nei confronti di Sophie Codegoni. “Non voglio parlare che poi fanno le clip in puntata!” ha detto Lulù parlando con alcuni inquilini. “Purtroppo il problema è che molte persone non sanno cosa ho vissuto nella vita. Non sanno niente di me e quindi non accetto certi comportamenti”. A quel punto Manuel Bortuzzo chiede a Lulù cosa la turba e per lei risponde la sorella Clarissa: “So perché stai così, ho visto il suo atteggiamento” dice riferendosi all’atteggiamento di Sophie.





Lucrezia rivela a Manuel di esserci rimasta male del fatto che lui abbia dato la coroncina utilizzata per l’attività di oggi a Sophie: “Le persone devono stare al loro posto. Tu sei troppo gentile, un altro uomo non darebbe tutte queste attenzioni. Devi capirlo, sei troppo ingenuo”.

Infastidito dall’insistenza con cui Lulù gli ha chiesto di cambiare atteggiamento con Sophie, Manuel ha chiesto di restare da solo ma così non è stato. “Rispetta il mio silenzio ho bisogno di cinque minuti di pausa, cinque minuti per me”. Poi è sbottato: “Per i problemi che ho io, queste cose non mi interessano. Non cammino più, non ho più una vita”. (Il video)