“Non ci posso credere”. Manuel Bortuzzo senza parole al GF Vip. E i vipponi si sciolgono in lacrime

Grande emozione al GF Vip 6 per Manuel Bortuzzo, il 22enne costretto su una sedia a rotelle dopo una sparatoria nel quartiere Axa di Roma. Era il 3 febbraio del 2019 quando il giovane si trova a passeggiare nel quartiere Axa di Roma insieme alla fidanzata e durante una sosta al tabaccaio è stato raggiunto da un colpo di pistola.

Un errore, uno scambio di persona che è costata al giovane atleta una lesione midollare e una paralisi. Manuel Bortuzzo ha accettato l’invito di Alfonso Signorini per partecipare alla sesta edizione del GF Vip e in questo mese ha regalato tante emozioni.

Nella casa del GF Vip 6 Manuel Bortuzzo ha stretto un forte legame con Aldo Montano, Alex Belli e Lulù Selassié, ma è un grande esempio anche per tutti gli altri concorrenti della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante la dodicesima puntata del GF Vip 6 Alfonso Signorini ha deciso di fare una grande sorpresa al concorrente.





Dopo un mese è finalmente tornato a suonare il suo amato pianoforte. Invitato nella love boat dal Alfonso Signorini, Manuel Bortuzzo ha trovato un pianoforte ed è scoppiato in lacrime. “Me lo lasci vero? Non lo porti via” ha chiesto Manuel al conduttore, che a sua volta ha chiesto all’atleta: “Cosa rappresenta per te il piano?”.

“È una delle cose che più mi è mancata qui dentro perché è il mio rifugio, la mia vita, il mio tutto. – ha detto emozionato Manuel Bortuzzo – Non so come descriverlo, vorrei solo suonarlo… Quando suono, sono nel mio mondo perfetto. Mi vedo in piedi, sì, non ci sono più limiti per me, ancora quando nuoto non mi sento bene, ma con il pianoforte è diverso”.

Incalzato da Alfonso Signorini, il concorrente del GF Vip 6 ha scelto di suonare “River Flows in You” di Yiruma. Un momento toccante che ha emozionato Manuel Bortuzzo ma anche gli altri vipponi, che sulle note del brano si sono commossi.