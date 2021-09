Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti del GF Vip 6, il reality show di Canale 5 in onda il lunedì e venerdì in prima serata, condotto da Alfonso Signorini e con opinioniste Sonia Bruganelli, Adriana Volpe e le ‘pop’, le opinioniste del popolo Rosella e Adriana. Il giovane romano è diventato noto quando il 3 febbraio del 2019, mentre s trovava davanti al tabaccaio nel quartiere Axa di Roma, è stato raggiunto da un colpo di pistola sparato da Lorenzo Marinelli mentre si trovava su uno scooter insieme a un amico, Daniel Bazzano.

Dopo il suo ingresso nella casa del GF Vip 6, ai suoi coinquilini Manuel Bortuzzo ha raccontato quei terribili momenti della sparatoria. “La prima persona che hanno beccato ero io che stavo comprando le sigarette, ero la prima persona che potevano vedere. Mi chiedevo se fosse successo davvero, queste cose le vedi nei film”.

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo spiega perché ha lasciato la fidanzata

Manuel era in compagnia della fidanzata dell’epoca e quando ha capito di essere stato colpito da un colpo di pistola le ha detto ti amo: “Prima di morire ho pensato: deve sapere che la amo”. In questi primi giorni di conoscenza i vipponi si sono legati tanto al giovane romano, ma ultimamente il romano ha stretto un bellissimo rapporto con il campione olimpico Aldo Montano, l’attore Alex Belli e la principessa etiope Lulù.





Proprio con Lucrezia Hailé Selassié, Manuel Bortuzzo si è confidato e ha spiegato i motivi della rottura dall’ex fidanzata Martina Rossi. Una rivelazione molto intima che ha sorpreso la principessa ma anche i telespettatori del reality show. “Per il semplice fatto che la conoscevo da poco. Dopo la sparatoria siamo durati otto mesi, ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, non ti immaginare una vita normale”, ha rivelato a Lulù.

E ancora: “Ti devi immaginare me in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d’ospedale. L’ho fatta venire a casa mia e le ho detto semplicemente: credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che vuoi tu. Ho bisogno di tempo per me”.