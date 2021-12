“Che schifo, sei un ratto”. Bomba contro Manuel Bortuzzo, quel gesto al GF Vip non è passato inosservato

Le ultime nomination nella diretta del GF Vip 6 andata in onda venerdì 3 dicembre hanno scatenato polemiche soprattutto perché Manuel Bortuzzo ha deciso di ‘condannare’ Lulù Selassié, con la quale ha avuto un flirt, poi finito anche a causa dei comportamenti infantili della principessa.

Per questo motivo Lulù è finita spesso al centro delle critiche dei social. Nonostante le richieste di Manuel Bortuzzo di avere dei momenti di relax in casa, la Selassiè ha continuato a tampinarlo portandolo allo sfinimento e alla decisione di troncare la relazione.

Se prima i social hanno sempre sostenuto il nuotatore, noto alle cronache per la sua triste storia (due anni fa è stato colpito da un colpo di pistola mentre di trovava davanti a un tabacchi nel quartiere Axa di Roma e per questo motivo costretto sulla sedia a rotelle) oggi molti suoi sostenitori lo hanno abbandonato.





Il motivo è presto detto e non solo perché Manuel ha deciso di nominare Lulù, ma per la sua reazione alle lacrime della principessa, che in qualche modi si è sentita tradita. “No, non me l’aspettavo perché io contro di lui non ho nulla. Mi viene da piangere a dirlo però purtroppo non riesco a fermarmi”, ha detto tra le lacrime la Selassiè. Mentre Lulù si sfogava in diretta, le telecamere del GF Vip 6 hanno ripreso Manuel Bortuzzo che se la rideva di gusto. Una scena che ha mandato su tutte le furie molti utenti del web, che su twitter hanno lo hanno massacrato.

"Manuel nomina Lulù, lei scoppia a piangere e lui le ride in faccia" no vabbè ma stiamo scherzando? Ma che comportamento è questo? Manuel scendi dal piedistallo per favore, e più umiltà. #GFVip2021 #GFvip #GFVIPParty #gfvip6 #GFVIP bah, io scioccato December 4, 2021

Lo scrissi tempo fa, Manuel è proprio sadico. Mentre vede Lulù piangere, lui se la ride, con ghigno soddisfatto. È un ratto di fogna fine. #gfvip December 4, 2021

“Manuel nomina Lulù, lei scoppia a piangere e lui le ride in faccia, no vabbè ma stiamo scherzando? Ma che comportamento è questo? Manuel scendi dal piedistallo per favore, e più umiltà”, “Manuel che ride mentre Lùlù piange. C H E S C H I F O”, “Manuel che ride mentre Lulú piange fa schifo. Quando se ne va?”, Lo scrissi tempo fa, Manuel è proprio sadico. Mentre vede Lulù piangere, lui se la ride, con ghigno soddisfatto. È un ratto di fogna fine”, sono solo alcuni dei tweet scritti contro Manuel Bortuzzo.