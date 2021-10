Novità importanti sulle condizioni di salute di Manuel Bortuzzo. Nelle ultime ore si era ipotizzata la possibilità che potesse abbandonare il ‘GF Vip 6’. Infatti, aveva accusato delle problematiche che stavano facendo preoccupare il concorrente e anche i telespettatori. Adesso a fare chiarezza è il padre del giovane, che ha dunque fatto il punto della situazione su ciò che sta accadendo al figlio. E si spera che quanto riferito sia l’ultimo capitolo della vicenda. Parole che dunque fanno tirare un sospiro di sollievo.

Il percorso del nuotatore al reality di Canale 5 potrebbe concludersi prima del previsto perché, a un mese dall’ingresso dei vipponi nella Casa di Cinecittà, il nuotatore ammette che qualcosa non va. E parla di ritiro dal GF Vip 6. Nel dettaglio, la sera del 14 ottobre scorso, è riuscito a comunicare con un amico urlando dal giardino della casa. I due hanno parlato di qualcosa che preoccupa lo sportivo, un problema di salute che lo sta facendo riflettere circa il suo futuro nel programma. E ora il genitore ha rotto il silenzio.

Franco, il papà di Manuel Bortuzzo, ha accettato di parlare con i giornalisti e ha spiegato nei particolari di cosa soffre il gieffino. A quanto pare non si tratterebbe affatto di nulla di preoccupante, anche se ovviamente dovrà fare attenzione nei prossimi giorni. E ha anche voluto chiarire cosa farà Manuel nell’imminente futuro. Il pubblico era in trepidante attesa per conoscere cosa sarebbe potuto succedere al vippone e adesso sembra proprio che non ci siano più dubbi sulla sua esperienza televisiva.





Manuel Bortuzzo dovrebbe proseguire senza problemi la sua avventura nel programma di Alfonso Signorini. Franco Bortuzzo ha dichiarato alla stampa: “Ha una forte cistite che non sta riuscendo a curare. Ma nulla di grave, abbiamo risolto tutto. Smentisco categoricamente l’ipotesi che possa lasciare il Grande Fratello Vip. Lui non è uno che si lamenta, forse sarebbe dovuto andare prima in confessionale per dire che non stava bene. L’ha fatto solo ora”. E potrebbe quindi andare avanti senza intoppi.

Il padre di Manuel Bortuzzo ha quindi concluso così la sua intervista: “Manuel rimane dentro. Si tratta di una cistite più forte, è solo fastidiosa ma non desta preoccupazione”. Nessun problema irreparabile per l’ex nuotatore, che può concentrare tutte le sue energie sul percorso da portare avanti nella Casa più spiata d’Italia. E può ancora inseguire il sogno della vittoria.