Al GF Vip 6 le differenze caratteriali tra la Lucrezia Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo sono sempre più ingombranti e pur avendone già parlato molte volte, anche ieri la principessa ha voluto chiarire nuovamente con il concorrente del GF Vip 6. Come sempre lei vorrebbe trascorrere con lui più tempo e ricevere maggiori attenzioni, mentre Manuel vuole degli spazi per sé.

Manuel cerca di far capire a Lucrezia di essere in forte difficoltà nel proseguire la loro relazione e per l’ennesima volta le spiega di non riuscire a darle quello che chiede e che dopo averla conosciuta meglio non immagina di poter continuare un rapporto con lei nel futuro e di non voler perdere tempo illudendola inutilmente.

GF Vip 6, un altro chiarimento tra Manuel Bortuzzo e Lulù

“Ci stiamo facendo una colpa entrambi di una cosa che è iniziata in un momento in cui non ci si conosceva, la maturità in questi casi sta nel capirlo e nell’agire di conseguenza”, spiega Manuel a Lulù, che però non è della stessa opinione e dice che pressioni e i problemi che ha vissuto nell’ultimo periodo l’hanno portata a comportarsi in modi che non le appartengono.





Lucrezia sembra non capire le reali intenzioni di Manuel e chiede di potergli dare più attenzioni senza essere respinta da lui. Manuel, di tutta risposta, spiega che per lui baci e attenzioni hanno un significato troppo grande che in questo momento lui non riesce ad attribuire al suo rapporto con lei, motivo per cui non ha voglia di baciarla per non illuderla e soprattutto per non fingere. “In questo momento non voglio niente” spiega Manuel in modo molto diretto, aggiungendo che i comportamenti della ragazza non sono compatibili con il suo modo di essere.

“Non sono qui per trovarmi la fidanzata”

“Non mi devi rompere i coglioni”

“Non mi piacciono i tuoi comportamenti”

“Non mi va più”

Continuate a dire che manuel non è chiaro con lulu #GFvip October 10, 2021

Lulù "A lei davi attenzioni che a me non davi"



Manuel "Ti sei chiesta perché?"✈️😂



Lulù "Io vorrei vivere serena qui dentro"



Manuel "E allora inizia a non rompere i coglioni per queste cose qua"🍵



Manuel pienissimo delle sue sceneggiate amiamo vederlo dajeeeeeee💣 #GFVIP pic.twitter.com/xOQOPtrVKx October 10, 2021

Tornano a discutere della gelosia di Lucrezia e del fatto che Manuel sembrerebbe più interessato a trascorrere del tempo con Sophie Codegoni rispetto a lei. Per l’ennesima volta e anche visibilmente seccato, Manuel le spiega che queste discussioni non gli interessano e alla frase di Lulù “Io vorrei vivere serenamente qui dentro”, perde la pazienza e sbotta: “Ok, allora inizia a non rompermi i cog…ni per queste cose qua”. Se Lucrezia è convinta che le cose tra loro possano migliorare col tempo, Manuel sembra fermo sulla sua posizione. Insomma, prima la storia del GF Vip 6 è arrivata al capolinea. (Il video)