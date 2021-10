“No, non dovevi farlo”. Manuel e Lulù sul divano del GF Vip, dopo la scenetta scoppia la bufera

A tenere banco al GF Vip è sempre il rapporto tra Lucrezia (Lulù) Selassiè e Manuel Bortuzzo. Dopo aver parlato della relazione con la principessa con Aldo, Manuel ha voluto parlare con lei per mettere le cose in chiaro. Già nei giorni scorsi il nuotatore aveva chiesto a Lulù di andarci piano e di voler avere un po’ di tregua dentro la casa, ma oggi è voluto tornare sul discorso per per non lasciare spazio a fraintendimenti.

“Voglio sono fare un piccolo punto della situazione in base a quello che abbiamo vissuto fino ad ora. Tu stai imparando a conoscermi e lo stai facendo bene”. Manuel è felice che lei stia rispettando i suoi spazi e le sue esigenze e spiega il suo distacco, che a volte può essere frainteso e scambiato per menefreghismo, significa solo che vuole vivere la loro relazione in modo più sereno. Se tra i due era iniziata come una conoscenza senza troppe pretese, la sensazione è che sia gli altri in Casa che lei stiano ingigantendo tutto causandogli delle pressioni che in realtà non vorrebbe.

GF Vip 6, Manuel prova a chiarire con Lulù e scoppia la polemica

Manuel è interessato a capire il punto di vista di Lucrezia: “Voglio capire se siamo sulla stessa linea o se io ho un’idea e tu ne hai un’altra” dice, sottolineando il fatto che secondo lui il loro rapporto non debba essere in alcun modo etichettato: “Non per forza dobbiamo dire di essere amici o fidanzati”. Lucrezia ci tiene a specificare che non ritiene il loro un rapporto di amicizia e Manuel tiene a specificare che non sono fidanzati e la sua preoccupazione è anche quella di far star male Lucrezia.





“Volendo vivere la cosa con tranquillità magari non do peso a cose a cui tu dai un peso più grande”, ha spiegato Manuel, puntualizzando che non vuole accelerare i tempi e spera che il loro rapporto possa essere considerato anche da Lucrezia una conoscenza agli inizi. Lulù sembra comprendere il punto di vista del ragazzo e ci tiene a chiarire alcuni suoi comportamenti. Spiega, infatti, che anche se è molto più affettuosa e fisica nel modo di approcciarsi a lui, ha i piedi ben saldi per terra. Il suo modo di fare altro non è che parte del suo carattere, motivo per cui cerca spesso il contatto fisico con lui ma anche con le altre persone a cui è affezionata all’interno della Casa.

“Siamo diversi come persone, io sono così”, dice Lulù spiegando che lei è molto fisica nei gesti ma ha capito perfettamente la situazione. “Hai un lato da bambina ma so che quando vuoi possiamo parlare in modo maturo”, dice ancora Manuel. “La mia paura è che la mia vita va avanti come un treno ma che magari tu ti perdi in quelle che per me sono cose che non hanno un senso” confessa il ragazzo, riferendosi al fatto che i due hanno priorità diverse.

Lucrezia cerca di rassicurarlo e sembra anche la questione del dormire insieme (ribattezzato dai social Letto-gate) pare definitivamente risolta. “Scegli tu quando vuoi. Non voglio essere assillante”, conclude Lulù. E alla fine dopo alcuni baci i due vanno a dormire in letti separati. Dopo la chiacchierata sui social molti utenti hanno attaccato Manuel, accusato di non aver messo le cose in chiaro e aver illuso nuovamente Lucrezia.

Io ama molto Manuel ma lui deve dire verita a Lulu: lei molto colla ma lui da speranza è bacia. Manuel devi parlare piu vero con Lulu #gfvip October 8, 2021

“Allora io ho detto chiaramente che lui secondo prende per il culo Lulù, tralasciando il fatto che lei sia una persona ossessionata e non si sa se lei ama lui davvero e se lo ama sicuramente Manuel non la ama come lei ama lui. Raga inizio a pensare che tra Lulù e Manuel dovremmo prendercela solo con Manuel che la illude in maniera ridicola”, si legge su Twitter. E ancora: “Poi ciò non toglie che Lulù sia una cafona maleducata, ma lui la sta prendendo in giro e lei non credo finga. #gfvip”, “Mi dispiace dirlo, ma #Manuel è un’enorme delusione. Va in giro a sminuire la cosa con #Lulu, si fa vedere disinteressato con lei quasi come se la cosa lo infastidisse e poi fa il fidanzatino. Almeno lei è coerente…lui fa lo schizzinoso, ma se la fa la storiella social”, si legge su Twitter.