Manuel Bortuzzo è stato colpito da un malore nella notte. In casa si sono vissuti momenti di tensione: e gli utenti ne hanno parlato soprattutto su Twitter. Da quello che si è riuscito a comprendere l’ex nuotatore si è sentito male e Aldo Montano è rimasto al suo fianco. Gli utenti social che hanno seguito la vicenda sospettano che la produzione abbia chiamato addirittura un medico.

In questi casi la regia tende a staccare e a posare occhi e orecchie su altri particolari della Casa. A causa di queste interruzioni continue, gli utenti non hanno potuto capire le reali condizioni di Manuel Bortuzzo. Naturalmente, i telespettatori più attenti sono giunti alla conclusione che Manuel Bortuzzo sarebbe stato visitato da un medico, chiamato dalla produzione per stabilire le condizioni del giovane partecipante al reality.

Dopo poco tempo l’ex nuotatore si è ristabilito e altri ragazzi della Casa come Nicola e Gianmaria gli sono stati vicino. Alla fine anche Aldo e Manuel sono tornati in stanza, dopo che, probabilmente, l’emergenza era rientrata. Dopo qualche ora si è scoperto cosa è realmente accaduto. Manuel Bortuzzo ha avuto una indigestione e non è stato necessario allontanarlo dalla casa più spiata d’Italia come è accaduto in precedenza. Infatti il malessere è rientrato e l’ex nuotatore è rimasto in Casa.





A parlare in questo modo è il portale Fanpage. Era già accaduto nelle passate settimane che Manuel Bortuzzo stesse male a causa di una cistite. A inizio ottobre nel corso di una notte il ragazzo è stato colpito da una febbre molto alta tanto da rendere necessario l’intervento della produzione che si è prodigata in accertamenti tramite staff medico.

Febbre a 38 e dolori erano dovuti ad una cistite. Il ragazzo, così, ha preferito andare a riposare nella sua stanza, isolandosi dal resto del gruppo. “L’allarme è rientrato – aveva commentato poco dopo il padre – ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione”. Insomma paura passata per Manuel Bortuzzo che ha potuto regolarmente proseguire il suo percorso al Grande Fratello Vip: il ragazzo è tornato a baciare Lulù Selassiè dopo qualche giorno in cui i due erano apparsi distanti. Ha spiegato di aver voglia di viversi Lulù e di stare bene con lei. “La cosa più bella sarà fuori, gliel’ho detto. Ora è una cosa che fa bene, se fa bene perché non viversela?”, ha detto il nuotatore.