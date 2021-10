“Succederà nelle prossime ore”. GF Vip, colpo di scena su Manuel Bortuzzo: si aprono le porte della Casa

Nuova puntata in diretta del ‘GF Vip 6’ nella serata di lunedì 4 ottobre. Alfonso Signorini è pronto ad affrontare l’appuntamento televisivo, dopo che nella scorsa puntata non sono state poche le difficoltà per condurre in porto la trasmissione. Sono stati innumerevoli i litigi scoppiati davanti alle telecamere e probabilmente non ci saranno animi leggeri nemmeno questa volta. Intanto, però, c’è una grossa anticipazione legata ad uno dei concorrenti, Manuel Bortuzzo.

Nelle scorse ore l’ex nuotatore è stato comunque colpito dalla febbre e da dolori. dovuti probabilmente ad una cistite e il Grande Fratello Vip ha deciso di aprire una parte della casa per riservagli una stanza privata. Ieri sera la febbre è salita a 38,5° e questo lo ha spinto a chiudersi nella camera privata in solitaria, prima di essere raggiungo da Lulù, che ha voluto trascorrere del tempo insieme a lui. Adesso pare si stia ristabilendo completamente e tra qualche ora avrà la possibilità di essere protagonista su Canale 5.

Sono tutti davvero curiosi di vedere questa sorpresa, legata a Manuel Bortuzzo, e c’è già chi è pronto a giurare che Lulù Selassié non reagirà nel migliore dei modi, quando vedrà l’ingresso in scena di questa persona. Alfonso Signorini ha deciso dunque di invitare una donna, che potrà dunque parlare con il gieffino. In particolare, a fornire in anteprima questa notizia bomba ci ha pensato Federica Panicucci, nel suo appuntamento quotidiano con il programma ‘Mattino Cinque’.





Ecco cosa succederà a Manuel Bortuzzo tra alcune ore nella Casa più spiata d’Italia: “In studio ci sarà ospite la sua ex fidanzata”. Quindi, potrà avere un confronto con l’ex partner Federica. Non è dato sapere ancora perché abbia deciso di accettare questo invito del ‘GF Vip’ e cosa dirà al vippone. Da capire anche che tipo di reazione possa avere il giovane. Non resta che attendere ancora con un po’ di pazienza e poi il quadro sarà chiaro. E Lulù dovrà osservare tutto con pazienza e forse anche impotenza.

Si parlerà sicuramente anche del rapporto tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù. Infatti, qualche giorno fa lui ha rifiutato in modo scortese, come hanno fatto notare molti, un abbraccio della principessa Lulù, evidentemente molto più presa di lui: “No ti prego, questa camicia costa tantissimo”, ha risposto scatenando gli utenti: “Non capiamo perché Manuel continui questo teatrino se non gli piace”.