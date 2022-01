“Lo fa solo con Lulù e Giucas”. Manuel Bortuzzo, fuori dal GF Vip lo hanno notato tutti

Manuel Bortuzzo è senz’altro uno dei concorrenti più amati dell’edizione del GF Vip 6. Oltre ovviamente alla sua commovente storia, raccontata nuovamente settimane fa, si è fatto notare per il suo forte carattere e anche per una conoscenza approfondita con la coinquilina Lulù Selassié. Tra di loro un legame un po’ particolare e discontinuo, che nell’ultimo mese è cresciuto e si è stabilizzato.

Dopo settimane di liti, anche furiose, Manuel Bortuzzo si è lasciato andare e ormai con la principessa etiope è amore e i due cercano di vivere la loro storia nel modo più tranquillo possibile, cercando di dimenticare i momenti di tensione vissuti prima di Natale. “Non mai avuto una ragazza così bella che ha bisogno di ciglia così lunghe. Non hai bisogno di essere too much amore, lo sai. Credimi che tu quello che hai di tuo, semplice come sei, più sei semplice e più sei bella”, ha detto Manuel Bortuzzo qualche giorno fa a Lulù, nota per aver un make-up molto deciso e colorato.

E ancora: “Appena esci ti sequestro, ti lascio un po’ per la famiglia però finiti i giri famigliari, sei mia”, ha detto Manuel Bortuzzo scatenando la principessa: “Amore, mi ammanetti?”. Oltre a Lulù, il nuotatore ha intrecciato un bellissimo rapporto con Aldo Montano, campione di scherma uscito il 10 dicembre per tornare dalla famiglia. Un vero colpo per Manuel, che però a trovato in Giucas Casella un vero amico con cui confidarsi.





Ed è proprio questo che è saltato agli occhi dei telespettatori. Una bellissima amicizia, nata piano piano ma cresciuta negli ultimi giorni. Manuel Bortuzzo è riuscito a togliere la sua corazza e a lasciarsi andare anche con Giucas e proprio in queste ore una scena tra i due è stata commentata su Twitter. Dopo la proposta per una partita di biliardo, Manuel ha chiesto a Giucas di portarlo per mano.

A questo punto l’illusionista lo ha preso per mano e ci corsa lo ha portato davanti al biliardo, dove c’era Lulù ad aspettarli. “Che teneri manuel solo da Giucas e Lulù si fa prendere per mano”; “Una delle scene più belle #GFVIP gli unici che si prendono cura di Giucas sono Manuel e Lulù”; “”Dai Giucas, portami tu” Giucas, felice, lo prende per mano e lo accompagna al biliardo. Bellini”, si legge su Twitter.