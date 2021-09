Al ‘GF Vip 6’ sembra essere già nata una relazione sentimentale, ovvero quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I baci e le coccole scambiate sotto le coperte hanno fatto impazzire molti telespettatori, che sono molto felici di questa svolta. Eppure ci sarebbe qualcosa che non quadrerebbe affatto e a dimostrarlo ci sarebbe un atteggiamento della ragazza, che avrebbe fatto storcere il naso a più di qualcuno. Compreso l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che si è infastidito non poco.

Nelle scorse ore la gieffina ha trascorso ore difficili: “Son stata male con lo stomaco” ha raccontato ai coinquilini al risveglio Lulù Selassiè , per poi continuare, durante la diretta della Casa, spiegando meglio: “Ho vomitato, ho dovuto prendere delle medicine e una camomilla con del miele”. Tutto è poi rientrato nella norma. Ma adesso ciò che sta emergendo su una delle sorelle etiope ha lasciato sgomenti parecchi. E spunta anche un terzo incomodo, che fino ad ora non era mai stato nominato.

Alessandro Rosica non crede assolutamente alla buona fede di Lulù Selassié, che dunque starebbe fingendo con Manuel Bortuzzo probabilmente solo per avere visibilità televisiva. E c’è un video che sta facendo insospettire più di qualcuno. In questo filmato la vippona ha tirato in ballo un altro ragazza, un’ora prima che si baciasse con il nuotatore. Ne ha parlato con una delle sue sorelle e il fatto che poi dopo abbia baciato Manuel ha creato troppe perplessità nell’esperto di gossip e nel pubblico.





Lulù Selassié ha detto: “Avrei potuto dedicarmi solamente a lui”. E la sorella ha aggiunto: “A Luca”. Poi Lulù ha confermato: “Sì, a Luca, al mio Luca”. E quindi ci sarebbe una persona molto importante nella vita dell’etiope. Per questa ragione Alessandro Rosica è rimasto sorpreso: “Lulù mister coerenza proprio come chi le ha consigliate a Signorini. Ecco perché non mi fido delle sorelle. Identiche a quell’altro, falsissime”. Dura anche la reazione di una fan del programma, che ha postato il video incriminato.

Su Manuel Bortuzzo e soprattutto sul comportamento di Lulù Selassié, la spettatrice ha commentato: “E dopo un’ora bacia Manuel. Ora capite perché non credo a questa storia?”. Vedremo se si saprà qualcosa in più su questo misterioso ragazzo Luca e soprattutto se vorrà uscire allo scoperto o meno. I dubbi intanto permangono in tanti e spetterà a Lulù smentire le brutte voci.