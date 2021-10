“Ma è senza niente addosso”. Manila Nazzaro, notte hot al GF Vip. Beccata così dal pubblico

Incredibile gaffe al ‘GF Vip 6’ da parte di Manila Nazzaro. La concorrente si è resa protagonista di un gesto che ha lasciato tutti di stucco, ma che non è stato assolutamente fatto di proposito. Se n’è accorta solamente nella mattinata del 7 ottobre, dopo aver trascorso una notte a dir poco bollente senza volerlo. I telespettatori che stavano visionando la diretta h24 lo hanno subito notato e hanno diffuso la notizia sui social network. Per la gieffina un momento sicuramente di grandissimo imbarazzo.

A proposito di notizie sconvolgenti, Raffaella Fico avrebbe fatto una “scoperta choc” al bagno del GF Vip 6. Nel dettaglio, avrebbe sorpreso il figlio di Patrizia Mirigliani in un momento privato di autoerotismo. E sembra che anche gli altri vipponi siano a conoscenza di questo episodio imbarazzante: Alex Belli avrebbe consigliato a Nicola Pisu che per fare queste cose deve pensarci la mattina presto. Ma a rivelare tutto agli altri concorrenti ci avrebbe pensato proprio Manila Nazzaro, ora diventata lei protagonista.

Al momento Manila Nazzaro non ha avuto occasione di incontrare il suo amore, Lorenzo Amoruso. Recentemente è saltata la sorpresa della sua dolce metà, ma non è da escludere che già venerdì 8 ottobre Alfonso Signorini le possa regalare un momento di enorme gioia. Ora però è stata la pagina social ‘Trash Tv Stellare’ a riferire in anteprima una notizia bomba sulla conduttrice televisiva e radiofonica. E chi ha guardato la diretta ha assistito ad uno spettacolo hot decisamente inaspettato.





Stando a quanto riportato in queste ore, durante tutta la notte scorsa Manila Nazzaro sarebbe rimasta inavvertitamente a seno scoperto a letto. Infatti, è stato scritto: “In che senso Manila si è accorta solo stamattina di aver dormito tutta la notte a seno scoperto?”. Quindi, ci sono stati tanti commenti del pubblico, che ovviamente non hanno certamente puntato il dito contro la concorrente. Si sarebbe trattato di una gaffe involontaria, poi nelle scorse ore è corsa ai ripari coprendosi immediatamente.

Recentemente, mentre parlava con Miriana Trevisan, Manila Nazzaro si è lasciata andare e ha utilizzato una parola per la quale qualcuno sta chiedendo provvedimenti. Si parla di elasticini per capelli: “Io elasticini per diecimila persone – dice Manila – ce li avevo e li ho lasciati nel beauty che è andato a casa. Ma io c’ho quelli trasparenti dell’acconciatura, sono una mongo***e, guarda”. E c’era chi avesse chiesto la squalifica.