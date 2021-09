“Che figuraccia!”. GF Vip 6, Manila Nazzaro la spara grossa su Carmen Russo ma lei è proprio dietro. E sente tutto…

La giornata è particolarmente movimentata i concorrenti del GF Vip 6 e a metterci lo zampino, questa volta, è proprio della produzione. In casa è arrivato un comunicato ufficiale e il modello Samy Youssef e Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, lo leggono agli altri inquilini.

“Vip, sono passati ormai alcuni giorni e ognuno di voi ha già avuto modo di legare con qualcuno…ma forse non con tutti. È arrivato il momento di fare un ‘primo bilancio’ dei vostri coinquilini. Dovrete associare a ognuno dei vostri compagni un pregio e un difetto, scegliendoli tra quelli proposti dal Grande Fratello. Buon bilancio!”.

GF Vip 6, Manila Nazzaro e la gaffe con Carmen Russo

L’ex volto di Uomini e Donne Sophie Codegnoni ha spiegato che i vipponi hanno a disposizione ventiquattro aggettivi positivi e ventiquattro aggettivi negativi tra cui scegliere e che possono utilizzare lo stesso aggettivo al massimo due volte.





Gli inquilini si sono trovati un po’ in difficoltà perché in una settimana è difficile dare così tanti aggettivi a delle persone che si conoscono a malapena. “Non prendertela a male, non lo penso, ma dovevo scrivere qualcosa”, hanno commentato alcuni dei vip. “Potrebbe essere divertente” ha detto poi Manila Nazzaro, che inizia a commentare facendo però una clamorosa gaffe.

L’ex Miss Italia ha associato l’aggettivo “noiosa” a Carmen Russo – “Alcuni aggettivi non hanno nulla a che vedere. Io a Carmen ho scritto ‘noiosa’, ma che cavolo le scrivo?” – senza accorgersi che la showgirl si trovava seduta proprio dietro di lei e ha quindi sentito tutto. La ballerina però non non se l’è presa perché anche lei come Manila Nazzaro e gli altri vipponi ha trovato difficoltà a trovare degli aggettivi giusti.