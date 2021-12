Brutta botta per Manila Nazzaro al ‘GF Vip 6’ e lei non ne sa ancora nulla. Fuori dalla Casa più spiata d’Italia è arrivata una staffilata contro di lei da parte di un’ex protagonista del reality show. La forte critica nei confronti della gieffina è giunta in seguito ad alcune dichiarazioni di quest’ultima, che hanno sollevato diverse polemiche. Infatti, nei giorni scorsi la donna si è lasciata scappare frasi sicuramente poco carine nei confronti delle principesse etiopi Lulù, Clarissa e Jessica Selassié.

Questo quanto aveva detto Manila Nazzaro su di loro: “Io ho chiuso il discorso dicendo: intanto vi dico che questo si chiama Grande Fratello Vip e voi di vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui. Adesso pretendete pure di rimanere a discapito di altri, come noi, perché siamo vecchi. Ma che discorso è?”. Non ha ritenuto Clarissa, Lulù e Jessica dei personaggi famosi e lo ha detto chiaramente anche in questa occasione. E ora l’invettiva è stata invece fatta proprio contro la sua persona.

L’ex vippona si è scagliata contro Manila Nazzaro, utilizzando queste pungenti parole: “Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip, ma in un altro programma. Io onestamente ho fatto due GF perché il Grande Fratello è una mano dall’alto perché ti permette di avere visibilità e ti fa lavorare. E se ti muovi bene, ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti prego”. E non è stata l’unica a pensarla in questa maniera, infatti anche la sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, ha posto l’attenzione sull’importanza del programma.





Dunque, è stata Giulia Salemi ad avere considerazioni non proprio lusinghiere nei riguardi di Manila Nazzaro. E poi Gaia Zorzi ha aggiunto: “Per i giovani il GF Vip è funzionale perché è un trampolino di lancio. E poi è anche pazzesco per chi come Ainett Stephens non lavorava in televisione da anni e voleva ritornare”. Staremo a vedere se Alfonso Signorini avviserà Manila di questi giudizi poco carini da parte della fidanzata di Pierpaolo Pretelli o se preferirà non alimentare ulteriori polemiche.

Problemi al ‘GF Vip 6’ anche per Manuel Bortuzzo. Il pubblico lo ha criticato perché Manuel ha deciso di nominare Lulù, ma per la sua reazione alle lacrime della principessa, che in qualche modi si è sentita tradita. “No, non me l’aspettavo perché io contro di lui non ho nulla. Mi viene da piangere a dirlo però purtroppo non riesco a fermarmi”, ha detto tra le lacrime la Selassiè.