Jessica Selassié, bomba al GF Vip 6. lLa mamma di Sophie Codegoni torna a prendere una posizione netta. Non è passato così tanto tempo da quando la mamma della gieffina ha fatto la sua apparizione nella casa di Cinecittà con l’intento di fare una gradita sorpresa alla figlia. Valeria, però, non ha certamente perso l’occasione per sottolineare il suo punto di vista nei riguardi di Jessica Selassiè. E oggi, a distanza di un mese, la mamma di Sophie torna sull’argomento.

Che mamma Valeria non vedo di buon occhio l’amicizia tra la figlia e Jessica, è ormai dato certo. Non sarebbe una vera amica per Sophie, e a distanza di poco tempo, Valeria riprende una posizione nel corso dell’intervista rilasciata per il settimanale Mio, parole riprese anche dal sito Biccy.it: “Mi ha lasciato spiazzata il suo comportamento con Sophie. Le mie parole sono state interpretate male dal pubblico”.

E aggiunge: “Resto della mia opinione, ma forse il poco tempo che si ha a disposizione per dire le cose non mi ha aiutato. Riguardandomi mi rendo conto di averlo detto in modo forte, ho sbagliato i modi. Dicono che è una ragazza, ma io la considero una donna, io a 27 anni avevo già una figlia. Non è una ragazzina, è intelligente”.





Un’analisi che continua lucidamente per Valeria: “Fa passare un messaggio sbagliato. Se Sophie litiga con Alessandro lei dovrebbe consolare lei e non lui. E anche se vedi Alessandro giù di morale e ti rendi conto che Sophie non se n’è accorta allora la vai a chiamare, non vai tu in piscina con lui. Se è amica di Sophie, l’interesse per Alessandro deve scemare, anche se so che è difficile. Avremo modo quando uscirà dalla casa per chiarire, Jessica è una ragazza intelligente”.

E non poteva mancare qualche considerazione su Alessandro Basciano: “Alessandro mi piace molto, certo ha un carattere particolare e ogni tanto fa delle battute infelici, ma sa chiedere scusa. Sicuramente fuori andranno avanti, ma è lì che dovranno conoscersi. Ho fiducia in questa coppia. L’amicizia con Sole? L’ho rivalutata tanto, lei dà tanto a mia figlia”.