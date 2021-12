“È per te”. Lulù Selassiè, il gesto in pubblico di Giulia Salemi. Cosa è successo fuori dal GF Vip

Lulù Selassiè continua a essere al centro dei discorsi al Grande Fratello Vip sia per il rapporto con Manuel Bortuzzo che per i suoi comportamenti con gli altri vipponi. Durante l’ultima puntata è stata protagonista di un litigio con Maria Monsè: le due hanno sfiorato la rissa, sono state divise dagli altri coinquilini. Fin dall’ingresso di Maria Monsè nella casa, comunque, si era capito che tra le due tirasse una bruttissima aria. Per la neo concorrente, infatti, la principessa è solo una bambina viziata che “usa” gli attacchi di panico a convenienza.

“Lulù è una grande furba, ha origliato il mio confessionale e, forte del fatto che è in un gruppetto in cui è protetta, mi ha attaccata – ha detto Maria Monsè -. È solo una ragazzina viziata”. Parole che hanno fatto accendere lo scontro. Durante la diretta del reality, in onda venerdì 3 dicembre su Canale 5, Lucrezia Selassiè le ha risposto per le rime: “Per me è ignorante perché prende in giro chi soffre di attacchi di panico, mi ha denigrata. Ma come ti permetti?”. I toni si sono alzati, le due sono quasi arrivate a contatto se non fosse stato per l’intervento degli altri vipponi.

Ma è anche il rapporto con Manuel Bortuzzo a tenere banco. La loro storia è arrivata a un punto di non ritorno. C’era anche stato un bacio, poi i rapporti si sono raffreddati. In una prima fase i comportamenti della princess sono stati eccessivi e questo ha portato l’ex nuotatore a staccarsi progressivamente. Per questo motivo la ragazza è finita nel tritacarne dei social. Durante la diretta Lulù Selassiè ha detto: “Ci sono dei sentimenti, ma non è mio figlio né mio marito. Giusto che faccia ciò che vuole lui. Io non l’ho mai amato, così come non pensavo fossimo fidanzati”.





Manuel Bortuzzo ha voluto ancora una volta prendere le distanze da lei non condividendo in alcun modo il suo atteggiamento. Il nuotatore, parlando con Biagio D’Anelli, ha dichiarato definitivamente chiusa la sua frequentazione con Lulù: “Non provo più nulla per lei…ma lo sa e lei continua. Le ho detto di lasciarmi stare, è un mese che glielo dico”.

Tuttavia nelle ultime ore sono stati le parole e i gesti di Manuel Bortuzzo a far discutere. Molti suoi sostenitori lo hanno abbandonato perché dopo aver nominato Lulù Selassiè le telecamere del GF Vip 6 lo hanno ripreso che se la rideva di gusto. Tra coloro che invece hanno espresso apertamente solidarietà nei confronti della giovane Lulù Selassiè c’è Giulia Salemi. L’ex gieffina, oggi conduttrice del GF Vip Party in coppia con Gaia Zorzi, è intervenuta con un gesto certamente importante ed eloquente. È bastato un cuore rosso su Twitter, preceduto dal nome della princess, a far comprendere la sua posizione e svelare da che parte sta.