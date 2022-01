Manuel Bortuzzo è stato uno dei concorrenti più amati del GF Vip 6. Oltre ovviamente alla sua commovente storia, raccontata nuovamente settimane fa, si è fatto notare per il suo forte carattere e anche per una conoscenza approfondita con la coinquilina Lulù Selassié. Tra di loro un legame un po’ particolare e discontinuo, che nell’ultimo mese è cresciuto e si è stabilizzato.

Lunedì 24 gennaio il giovane nuotatore ha abbandonato la casa lasciando i suoi coinquilini in lacrime. “In questo viaggio ho appreso una cosa da ognuno di voi e ho imparato qualcosa di nuovo quindi vi ringrazio anche solo per avermi regalato un sorriso”.

GF Vip 6, Lulù Selassiè scopre il regalo lasciato da Manuel Bortuzzo

“Più che la felicità, uno deve avere la serenità per stare bene e questa serenità per me è collegata alla situazione fisica. Ora non ce l’ho e quindi non posso nemmeno trasmetterla più di tanto agli altri”, ha detto Manuel Bortuzzo prima di lasciare la casa. In lacrime la fidanzata Lulù Selassiè, che per conquistare il nuotatore ha superato non pochi ostacoli.





Dopo un primo avvicinamento, Manuel Bortuzzo aveva preso le distanze dalla principessa e tra i due c’erano stati anche dei grandi momenti di tensione e liti. Ma alla fine il concorrente si è aperto e tra i due è sbocciato l’amore. Prima dell’uscita dal GF Vip Lulù ha consegnato una lettera al fidanzato e i due si sono promessi amore eterno.

Lulù mostra a Giucas la lettera che Manuel le ha lasciato sotto il cuscino ❤️#gfvip pic.twitter.com/NpL1rbOi2i January 24, 2022

Dopo l’abbandono di Manuel Bortuzzo, Lulù ha scoperto che anche il fidanzato le aveva lasciato una lettera e appena l’ha vista è corsa ad avvisare Giucas Casella. “La leggiamo stanotte. La cosa che ti deve fare forza è che lui sta bene. Devi essere forte e non mollare”, le ha detto un emozionato Giucas prima di abbracciarla e consolarla.