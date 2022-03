“Non posso crederci”. Lulù, inaspettata furia contro Manuel Bortuzzo. Che però reagisce così

L’ultima puntata del GF Vip 6 è stata particolarmente intensa per Lulù Selassiè. La principessa etiope è stata al centro di ben tre discussioni con sua sorella Jessica, Barù e Davide Silvestri. Non solo: ha anche ricevuto diversi rimproveri da parte del conduttore Alfonso Signorini e dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Davide Silvestri ha avuto una forte discussione con Lulù Selassié dopo il confronto con la sorella Jessica. Le due principesse hanno infatti avuto degli scontri in settimana e tutti sorpresi dalla non-reazione della maggiore, che preferisce sempre glissare per non aumentare la tensione.

E quando Alfonso Signorini ha chiesto agli altri concorrenti un parere, l’intervento di Davide Silvestri ha acceso ancora di più gli animi. “Ci sono delle cose che non mi tornano in Lulù, dice di vergognarsi a più persone ma non si fa mai un esame di coscienza: questo è il suo atteggiamento, è maleducata”, ha detto in diretta Davide Silvestri scatenando Lulù: “Stai soltanto parlando a vanvera, Davide sta rosicando perché l’ho nominato, è un rosicone. A differenza tua mi sono sempre mostrata per quello che sono, tu sei un falso”.

Una volta finita la puntata, Davide Silvestri ha svelato la sua strategia dicendo di voler “dividere” le sorelle Selassié ma in quel preciso momento è arrivata puntuale la censura della regia del GF Vip: “Io purtroppo mi sa che uscirò lunedì, ca… Miriana e Jessica sono forti, Miriana vince e Jessica adesso… lei e Lulù si mettono insieme. Quindi bisogna, o separarle, oppure… come dicevi tu con la roba di Miss Italia. A me e Manila ci danno tutti per spacciati!”.





Insomma non è un momento facile per Lulù Selassiè che prima di addormentarsi si è mostrata “delusa” dal suo fidanzato Manuel Bortuzzo (che si trovava in studio) reo di non averla difesa come si deve e di non averle detto “ti amo” durante la diretta. “Non ho sentito che Manuel mi ha detto che mi ama”, ha affermato Lulù. Di contro, sua sorella Jessica ha cercato di rassicurarla: “Sì che lo ha detto”. Lulù ha anche aggiunto che, secondo lei, il fidanzato non l’avrebbe difesa a dovere dalle critiche durante la diretta del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo ha comunque avuto modo di mostrare la sua vicinanza a Lulù e ha pubblicato un breve tweet dedicato alla ragazza, anche se quest’ultima, per ovvi motivi, non potrà vederlo, scrivendo: “Per fortuna che tra 10 giorni ci penso io a te”, usando poi l’hashtag #fairylu. Il nuotatore ha anche pubblicato alcuni video attraverso le sue Instagram Stories in cui suona il pianoforte, accompagnati da un pensiero: “Giusy sai che sei diversa ed è per questo che sai amare. E ogni cosa sembra grande, tu lasciali parlare”. Il riferimento è abbastanza evidente rispetto a quello che è successo durante la puntata. Chissà se il messaggio di Manuel arriverà anche alla principessa, magari sotto forma di aereo sopra la Casa.