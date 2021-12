“Lo dico agli autori”. Al GF Vip regna il caos, regolamento infranto e lite fuori dal confessionale

Ancora caos nella casa del GF Vip 6. Questa volta tra Maria Monsè, entrata la scorsa settimana insieme a Patrizia Pellegrino, e Lulù Selassiè. Durante la puntata in diretta andata in onda lunedì 29 novembre per la principessa è arrivata una punizione dal GF Vip 6: una nomination (anche se in realtà sarebbe comunque andata al televoto perché votata dai compagni di avventura.

La produzione ha deciso di punire Lulù perché durante la diretta si è chiusa in bagno in preda a una crisi di panico pronunciando anche parolacce. “Certe espressioni nel mio programma non le accetto, Lulù è una grande maleducata e strafottente per quale ragione? Perché non accetta una nomination. C’è una sorpresa per le sorelle, se a Lulù non frega niente della sorpresa, a noi non ce ne frega niente di Lulù e delle sue bizze”, aveva detto Alfonso Signorini. Ma torniamo alla nuova lite tra Lulù e la new entry Maria Monsè, che in confessionale ha criticato le principesse e la frase sugli anziani della casa.

GF Vip, regolamento infranto e lite fuori dal confessionale

“Queste persone non sanno cos’è la fatica nella vita”, ha detto Maria Monsè in confessionale. Lulù si trovava fuori dalla porta a origliare e quando ha sentito le parole contro le Selassié – come ricostruisce Biccy – è andata a sfogarsi con la sorella Jessica: “Quella è un’idiota, sono libera di dire quello che penso. Mi sono già rotta il ca… di lei. Fuori dal confessionale si sente quando uno parla e lei ha detto ‘queste persone non sanno cos’è la fatica nella vita‘, ma tu cosa ne sai della mia vita e di quello che abbiamo fatto io e le mie sorelle prima del GF?”.





“Poi ha detto ‘mi sono sentita insultata perché hanno insultato noi persone grandi, io mi sono sentita attempata’. Ha usato parole che dal vivo non mi ha mai detto, forse perché non ha il coraggio, mentre là dentro si è sfogata”.

Maria Monsè ha criticato Lulù tirando fuori l’argomento attacco di panico: “Ora vogliamo dire che ha detto idiota perché ha una crisi di panico? Ogni parolaccia è una crisi di panico. A me non sembra che abbia una crisi di panico. Che vergogna e mancanza di rispetto. Cosa significa idiota? Spiegamelo! Hai ancora un attacco di panico che stai dicendo questa parola? Hai un altro attacco di panico?”.

LULÙ CHE ORIGLIA IL CONFESSIONALE DI MARIA, LEI HA PROPRIO DECISO DI MANDARE ALFONSO A RICOVERARSI #GFVIP pic.twitter.com/2jGMAnQ5ZH November 30, 2021

Dopo la lite Maria Monsè è andata a sfogarsi con Davide Silvestri che le ha consigliato di andare a parlare con il GF Vip 6 e di chiedere una punizione per Lulù che ha origliato il suo confessionale. Cosa ovviamente contro il regolamento. La concorrente è quindi andata in confessionale per chiedere un provvedimento.