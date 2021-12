Dopo l’insalata gate di Alex Belli è tempo di coccole al Gf Vip 6. Poco prima di pranzo l’attore ha avuto uno scontro con i suoi compagni di avventura, accusati di aver rubato dalla ciotola alcuni ingredienti che aveva utilizzato per condire l’insalata.”Ma chi ha preso le cose dall’insalata che ho preparato io? Per forza… Dai, ma qualcuno! Che abbia le pa**e di venire fuori. Tirate fuori le palle. Ditemi chi è… Ma dai… Non mi arrabbio”, ha detto Alex Belli rivolgendosi agli altri concorrenti.

“Voglio solamente sapere che ha il coraggio di mettere le mani dentro un piatto che ho preparato. – ha chiesto ancora – Poi non dico niente, poi non dico niente! Ma perché non hai il coraggio di venire fuori? Io voglio che qualcuno, che ha messo le mani qui dentro, abbia le pa**e di venire fuori”.

GF Vip 6, Alex Belli e Lulù Selassié, Soleil Sorge gelosa

Nessuno dei vip è uscito allo scoperto e l’attore ha continuato a chiedere chi fosse stato a rubare gli ingredienti dalla ciotola in cui c’era l’insalata già condita. Subito dopo pranzo, quando i vip si trovavano ancora a tavola a chiacchierare, Lulù Selassiè si è avvicinata ad Alex Belli e da dietro ha iniziato a coccolarlo e accarezzarlo.





“Tu vuoi essere coccolato”, dice Lulù mentre gli accarezzava il petto. “Eh, tu hai un’energia pazzesca. Hai un’energia incredibile“, è stata la risposta di Alex Belli. Seduta accanto all’attore c’era Soleil Sorge, che alla vita della scena ha lanciato una frecciatina alla Selassiè: “Non toccare quel muscolo“. “No, tocco solo questi. Mi accontento di questi“, è stata la risposta di Lulù, che poco dopo ha dato un bacio sulla guancia di Alex Belli scatenando una nuova reazione dell’influencer italoamericana.

“Dai, amore, te lo sei baciato abbastanza. Vai a baciare Manuel, su. Hai i tuoi amici? Vai da loro“. A quel punto anche Jessica è intervenuta per prendere in giro Soleil Sorge: “La Sole è gelosona“ ha detto la sorella di Lucrezia scatenando la risata di tutti.