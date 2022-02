“Tu sei fuori di testa”. GF Vip, tensione alle stelle dopo la diretta: lite tra Lulù e Giucas Casella

Manca poco alla finale del GFVIP e, a poche settimane dalla conclusione, è arrivato il momento di scegliere il secondo finalista della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo l’ingresso nella casa di Alex Belli, che ovviamente ha scombussolato i già precari equilibri, è stato il momento della nomination.

Prima della votazione Alfonso Signorini ha svelato il nome del concorrente eliminato e tra Kabid Bedi, Antonio Medugno e Gianluca Costantino proprio quest’ultimo, come da previsione, ha dovuto abbandonare il Grande Fratello Vip. Dopo i saluti di rito è stato il momento delle nomination. I concorrenti del GF Vip 6 hanno dovuto scegliere chi tra i loro compagni merita di arrivare in finale, scegliendo col cuore o per strategia. La prima a prendere la sua decisione è stat Delia, che ha dato il suo voto a Manila.

Miriana vota Lulù, che riceve i voti anche di Jessica e di Manila. Poi Soleil sceglie di votare in favore di Barù che invece, senza troppe spiegazioni, dà il suo voto a Davide.

GF Vip 6, lite tra Lulù e Giucas Casella

Alessandro vota Sophie che, ovviamente, ricambia mentre Davide decide di votare Katia, che riceve il voto anche da Kabir. Vorrei Nathaly per quello che è riuscita a darmi in pochissimo tempo qui” dice Antonio, che dà la sua preferenza all’attrice che, invece, sceglie di votare Miriana: “Mi ha accolto con un amore e un sorriso meraviglioso, è davvero una grande amica”. Soleil riceve anche il voto di Giucas e i le candidate alla finale sono Lulù, Soleil e Katia.





La decisione di Giucas Casella di votare Soleil Sorge non è piaciuta a Lulù Selassiè e dopo la puntata la princess si è arrabbiata con l’illusionista: “Tu sei fuori di testa, dici che siamo le tue nipotine e poi voti Sole. Se ci fosse Manuel ti direbbe che hai sbagliato a votare Sole”, ha detto la principessa rivolgendosi a Giucas e lamentandosi per la nomination fatta durante la diretta.

“Ma Lulù con quale faccia chiede a Giucas perché non l’ha votata? Non è la stessa che l’ha cacciato dalla stanza perché povera stella ha avuto paura di lui quando ha sbroccato contro Nathalie? O quando servono i voti per la finale, all’improvviso svanisce la paura?!”, “E quindi? io lo vedo sempre con Soleil , non era Lulú che quando sono entrati i nuovi lo voleva togliere dalla stanza ? Giucas per la prima volta ha fatto una nomination sensata”.

Il gioco secondo le giardiniere, loro voncono e gli altri sono solo di contorno #gfvip pic.twitter.com/g2DUdFkUOT February 15, 2022

Ma c’è anche chi non ha apprezzato la nomination di Giucas, che ha votato Soleil Sorge come finalista del Grande Fratello Vip: “Brava Lulù hai fatto bene giucas vomitevole è stato istruito da Katia chi doveva votare”, “A dire la verita’ Giucas chiama nipotine jessica e Lulu e non Soleil. il discorso di manila voleva dire questo….. in ogni caso LULU IN FINALE… #GFVIP”, si legge su Twitter.