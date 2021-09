GF Vip 6, tutti contro Manuel Bortuzzo. Bufera per il gesto verso Lulù: “No, ti prego…”

Uno dei concorrenti più seguiti del GF Vip 6 è Manuel Bortuzzo. La sua è una storia di sacrifici, di sofferenza ma anche di grande coraggio. Il giovane romano è diventato noto quando il 3 febbraio del 2019, mentre si trovava davanti al tabaccaio nel quartiere Axa di Roma, è stato raggiunto da un colpo di pistola sparato da Lorenzo Marinelli mentre si trovava su uno scooter insieme a un amico, Daniel Bazzano.

Proprio a causa di quella pallottola Manuel Bortuzzo è costretto su una sedia a rotelle, ma nonostante questo ha continuato a combattere e a vivere una vita normale, come quella dei suoi coetanei. In questo primo mese di conoscenza i vipponi si sono legati tanto al giovane romano, in particolar modo il campione olimpico Aldo Montano, l’attore Alex Belli e la principessa etiope Lulù.

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo scansa la principessa Lulù

La complicità tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè cresce giorno dopo giorno, ma a frenare gli animi è stato proprio giovane nuotatore che nell’ultima puntata del GF Vip 6 ha rivelato ad Alfonso Signorini di non volerci andare molto piano. “Ho già parlato con lei e visto che questa cosa è tanta roba bella io voglio andarci piano, perché non voglio regalare illusioni […] Lei, come ho detto, è davvero tanta roba e per questo alle volte come le ho spiegato preferisco non correre”.





In queste ore, però, un gesto di Manuel ripreso dalle telecamere del GF Vip 6 ha fatto infuriare i telespettatori. A un abbraccio della principessa, Bortuzzo ha risposto: “No ti prego, questa camicia costa tantissimo”. Sui social utenti scatenati: “Manuel è uno dei miei preferiti ma in questa situazione preferisco Lulù almeno lei è sincera lui dovrebbe dirglielo che non è interessa proprio per non farla poi rimanere male”, “Non capisco perché Manuel continui questo teatrino quando ormai è palese che a lui Lulu interessa poco”.

E ancora: “Ma poi dico, Manuel è capace di intendere e di volere, perché dovete farlo passare come un martire? Se Lulù non gli piace, può benissimo dirglielo. Lei non lo sta mica torturando eh, evidentemente a lui fa comodo/piace”, “Pier l’anno scorso si prese la peggio cacca con Giulia, idem Elisabetta in un certo senso, ma Manuel no, io temo che il pubblico medio veda solo la sedia e nn il concorrente, che non sta certo facendo un bel gioco con Lulù”.