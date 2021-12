Adesso la tensione al ‘GF Vip 6’ è decisamente altissima. Nella Casa più spiata d’Italia è scoppiata una vera e propria lite tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, con parole grosse volate in pochi secondi. Una battaglia verbale, senza esclusione di colpi, che ha incendiato il reality show. Coloro che invocavano maggiori dinamiche nel programma di Alfonso Signorini sono stati praticamente accontentati, infatti questo strascico potrebbe trascinarsi fino alla prossima puntata in diretta del 10 dicembre.

Nelle scorse ore Sophie Codegoni ha rivelato qualcosa che ha lasciato tutti sconcertati, ovvero quello che ha trovato in bagno, nel bidet: “Le cicche, la pipì per terra. Tu non hai visto niente. Noi abbiamo trovato cacca nel bidet, l’ho dovuta pulire io”. E ha poi perso la testa: “Qui dentro in questa casa ci sono quattro persone. E sono quattro i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la cacca nel bidet, chi non lava i piatti e chi lascia le cicche. Io l’unica pecca che ho è che lascio la camera disordinata”.

La guerra tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge è iniziata a causa di quest’ultima, che ha provocato la compagna di avventura. Ha infatti insinuato che la Codegoni fosse completamente ritoccata, che avesse dunque ricorso in maniera massiccia alla chirurgia estetica. Ma stavolta Sophie non è stata assolutamente in silenzio e ha risposto duramente. Ma prima Soleil l’aveva insultata in questo modo: “Tu sei più piena di plastica che di intelletto e personalità”. E poi la replica più che pungente.





Dopo quell’accusa, Sophie Codegoni ha precisato: “Io mi sono operata solamente al seno e non l’ho mai nascosto quel ritocco. Il mio viso, a differenza tua, non l’ho mai ritoccato. Non come te che ti sei stravolta i connotati. E smettila anche di parlare con quel tono di voce lagnoso”. Dunque, è stata poi Sophie a sottolineare il fatto che ad essersi sottoposta maggiormente ad operazioni chirurgiche estetiche sia stata proprio la Sorge. Poi la lite si è fermata, ma la pace è decisamente lontanissima.

A proposito di Soleil, nelle scorse ore Alex Belli ha chiarito la sua situazione e ha fatto qualche rivelazione inedita sulla moglie Delia Duran: “Delia capirà tutto è una apertissima lo so bene. La conosco da tanto. Non è una donna chiusa di un paesino. Sì il general public non può capire molte cose. Come mai si è arrabbiata quando è venuta qui al GF? Amore lo sai meglio di me come funziona in questo mondo”.