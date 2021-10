GF Vip 6, altra puntata piena di sorprese. L’ottava, andata in onda venerdì 8 ottobre 2021, si è aperta come di consueto con una clip riassuntiva della settimana, tra cui l’emozionante momento in cui Manuel Bortuzzo si è alzato in piedi con i tutori e lo scontro tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan, e con gli argomenti che di lì a breve Alfonso Signorini avrebbe trattato con i protagonisti di questo GF Vip 6. Alla fine, altra tradizione, l’eliminato dal reality show, Samy Youssef, e le nomination.

Rischiano di uscire per sempre dalla Casa più spiata d’Italia: Gianmaria Antinolfi, Raffaella Fico e Miriana Trevisan. Ma prima ancora di collegarsi coi suoi vipponi, Alfonsi Signorini ha voluto dare voce alle sue opinioniste. È finita con una lite, di nuovo, tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. I rapporti tra le due non sono mai stati idilliaci e il selfie di Lady Bonolis e Giancarlo Magalli ha peggiorato la situazione. Questa volta la scintilla è scoppiata per una frase che la conduttrice ha detto nell’ultima intervista rilasciata per il settimanale Oggi.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, la lite in diretta al GF Vip 6

“Perché ho scritto Dio li fa poi li accoppia? Perché sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano”, ha detto Adriana Volpe al settimanale. Quindi, in diretta al GF Vip 6, la risposta della collega: “Io ero a Parigi, quindi avevo altro a cui pensare. Avevo visto Manuel fare una cosa molto bella, quindi sinceramente questa storia lascia il tempo che trova. Ti dico solo una cosa: il fatto che sono due settimane che lei parla di questa foto significa che questa foto vincerà il Premio Pultizer. Per quei tre o quattro che ancora non l’hanno vista, eccola qua”.





“Prima di parlare di solidarietà tra donne e di amicizia pensaci, perché dici una cosa e poi ne fai un’altra – ha continuato al GF Vip 6 – Che sia questo il tuo lavoro, lo so. Spero che anche con questa pubblicità tu possa continuare a lavorare. Per me hai chiuso. Era una sciocchezza quella foto e la stai facendo diventare un affare di stato. Una volta che finirà questo programma io tornerò a lavorare, tu invece? Hai usato la parola ‘infangare’, finisci il tuo alterco con Magalli e poi magari ne iniziamo uno noi, ma seriamente bella. A questo giro hai esagerato”.

Finito il discorso di Sonia Bruganelli, Adriana Volpe ha ripreso la parola: “Nel momento in cui una persona sostiene una tesi e poi viene sbugiardata è ovvio che i giornalisti ti chiedano una reazione. Quello che penso è che abbiamo superato il limite, basta. La verità però viene a galla e le bugie hanno le gambe corte”. “Però c’è pure anche un’altra cosa che viene a galla amore mio eh!”, ha chiuso la moglie di Paolo Bonolis. Ed è poi partita la puntata del GF Vip 6.