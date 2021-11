Sconto di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip tra le principesse Selassiè. Da una piccola discussione tra Clarissa e Lulù si è passati a una vera e propria lite, con Jessica intervenuta per allontanare la sorella più piccola, stanca dell’atteggiamento di Lucrezia.

Ad accendere la discussione è stata una lamentela di Lulù riguardo il menù scelto dai vip per la serata: “La scelta del menù deve piacere a tutti, perché c’è gente che non può mangiare certe cose tipo Manuel, però si accontenta e sta zitto”, si è lamentata con la sorella, che però dal suo canto, ha spiegato di aver ricevuto anche l’ok da Manuel.

GF Vip 6, lite tra Clarissa e Lulù Selassiè

“No fidati, non è così. Te l’ha detto perché tutti questi giorni la gente si accollava a chiedergli come stava e si è stufato”, ha detto ancora Lulù scatenando la risposta di Clarissa: “Io non gli ho chiesto niente”. I toni si sono scaldati quando Lucrezia si è rivolta alla sorella rispondendole: “Non ho detto te, lo vedi che non capisci”.





Clarissa non è d’accordo: “Non si può accontentare tutti. Stasera è andata così, lo vuoi capire? Sei matura abbastanza o non ce la fai?”. “Sei tu che mi stai aggredendo, sei matta e urli anche. Dai vai a mangiare”. Poi ha chiamato Jessica e con un gesto di stizza ha intimato ancora una volta alla sorella di andare via e di stare zitta.

“Non c’è mamma che ti difende sempre, non hai più 12 anni. Che carattere triste, è triste questa cosa, si deve riprendere”, replica Clarissa a Jessica che vedendo Lulù alzarsi cerca di portarla via. “Lei sta facendo un casino, mi ha aggredita”, cerca di giustificarsi Lucrezia. La cosa sembra degenerare e Jessica, prima che la situazione degeneri ulteriormente, porta Clarissa verso il salone, lasciando Lulù sola a fumarsi una sigaretta.