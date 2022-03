“Appena usciamo da qui…”. Jessica e Lulù, è lite al GF Vip. Salta fuori il terzo incomodo ed è furia tra le sorelle

Anche se mancano pochi giorni alla fine del GF Vip 6 proseguono le tensioni tra Jessica e Lulù Selassiè. L’ultima discussione è nata mentre Jessica e Delia Duran parlavano in zona beauty del rapporto tra la principessa e Barù. Questione che sembra aver seccato non poco Lulù, la quale sostiene come sua sorella debba pensare più a sé, anziché al gieffino. Al momento Jessica non sembra disposta a farlo e Lulù le ha fatto notare: “Quando le persone che ti amano ti danno un consiglio devi ascoltarle”.

Delia Duran crede invece che Jessica Selassiè debba osservare il comportamento del concorrente in questi ultimi giorni di permanenza in Casa e poi decidere come agire. Tuttavia Lucrezia non è dello stesso parere e sembra avere perso la fiducia nei confronti di Barù. Inoltre è convinta che sua sorella debba aprire gli occhi: “Ha avuto gli aerei grazie a te Jessica.. sennò non glieli mandava nessuno. Mi dispiace ma sono troppo vera… sorry. Io sono vera e dico la verità, non sono falsa. Ha avuto due televoti che ha vinto contro due che stanno qui da sei mesi e infatti per me questa è una cosa molto, molto, molto ambigua”.

Il ragionamento di Lulù Selassiè è molto più ampio: fa notare alla sorella che secondo lei, il nipote di Costantino Della Gherardesca stia approfittando di questa complicata relazione con lei per trovare i voti e il favore del pubblico. Anche se Jessica fa notare che Barù ha vinto dei televoti importanti, Lulù Selassié però non sembra farsi intenerire da queste parole e crede ci sia una chiara e studiata strategia ideata dal concorrente: “Lui si è saputo avvicinare alle persone giuste”.





Tra le sorelle le opinioni sono divergenti. Le certezze di Lulù Selassié però si trovano in netto contrasto con quelle di Jessica. Quest’ultima, nonostante tutto, ha continuato a difendere Barù. E questo atteggiamento non ha fatto altro che provocare ulteriori critiche da parte di sua sorella. I toni, a causa di pareri discordanti, si sono fatti via via più piccati. Lucrezia ha iniziato a rispondere a tono e a dirsi infastidita dal modo di comportarsi di sua sorella Jessica.

“Ti prego di non includermi più in questi discorsi”, ha provato a concludere chiedendole apertamente di non aver più voglia di parlare di Barù con lei. Così come Lulù Selassié anche Jessica si è mostrata seccata da questo discorso e ha sbottato: “Non vedo l’ora che sta con Manuel così non la vedo e non la sento”.