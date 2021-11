“Ma come ti permetti?”. Lite al GF Vip, tra Katia Ricciarelli e Patrizia Pellegrino finisce malissimo

Non si accennano ad arrestare le tensioni al ‘GF Vip 6’. Dopo la puntata in diretta con Alfonso Signorini, il sabato si è aperto con un battibecco, anzi una vera e propria lite, tra le vippone Katia Ricciarelli e Patrizia Pellegrino. Quest’ultima è riuscita ad avere già dei rapporti positivi con diversi concorrenti, nonostante abbia iniziato da pochissimo la sua avventura televisiva. Ma a quanto pare non è scattata la scintilla giusta con la soprano, che ha confessato di non gradire alcuni suoi comportamenti.

Tempo di rivelazioni al ‘GF Vip 6’ da parte di Giucas Casella. In diretta, prima dunque di questo litigio Katia-Ricciarelli-Patrizia Pellegrino, ha affermato davanti ad un incredulo Alfonso Signorini: “C’è stata una frequentazione con Patrizia De Blanck, ma sto con Valeria da quarant’anni e la amo tantissimo. Comunque farei venire Patrizia in studio perché racconta sempre la verità”. E in tanti sono convinti che si materializzerà l’ingresso della contessa, che potrebbe scatenarsi come è suo solito fare.

Tra Katia Ricciarelli e Patrizia Pellegrino sembra proprio che l’amicizia sia una vera e propria utopia, infatti difficilmente potrebbe scoccare l’alchimia giusta. L’attrice ha cercato comunque di avere delle delucidazioni dalla coinquilina sui motivi di questa loro lontananza nella Casa più spiata d’Italia: “Io ti ho messa nelle mie preferite, anche se tu non mi hai trattato molto bene”. Signorini ha infatti fatto vedere un filmato in cui Katia attaccava Patrizia. Ma l’artista ha continuato con una grande freddezza.





A Katia Ricciarelli non è piaciuto l’intervento di Patrizia, che ha preso le parti di Sophie Codegoni in una conversazione: “Comunque non ti conosco neanche, se hai capito così mi dispiace molto, io non offendo se non ho una motivazione. Mi meraviglio di te perché sei una donna matura, non abbiamo proprio niente in comune. Come fai a dare giudizi su delle ragazzine che vengono a parlare male di una persona della mia età?”. Sembra veramente complicato che possa esserci a breve una tregua tra le due donne.

Patrizia Pellegrino è scoppiata a piangere alcuni giorni fa, ricordando la morte del figlio: “Il giorno che dovevo andare a prenderlo è entrato Pietro, l’ho guardato negli occhi e ho capito tutto subito. Una mia amica mi aveva regalato un bonsai piccolino. Io l’avevo messo in camera. Sai che difficilmente i bonsai fioriscono. Il giorno che mio marito mi ha detto che Riccardo non c’era più è fiorito”.