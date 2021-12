Sonia Bruganelli salta una puntata del GF Vip 6. La moglie di Paolo Bonolis, scelta da Alfonso Signorini come opinionista del reality show in onda su Canale 5 lunedì e venerdì in prima serata, ha deciso di lasciare il programma per trascorrere qualche giorno in vacanza insieme alla famiglia.

La notizia è stata confermata qualche giorno fa dal giornalista Gabriele Parpiglia: “Che succede adesso con Sonia Bruganelli? Il fatto è che lei aveva già detto che non avrebbe partecipato ad un appuntamento del GF, o meglio che saltava una puntata del Grande Fratello Vip. Adesso non so dirvi con precisione quale sarà la puntata. Questo perché ha già prenotato le vacanze fuori. Questa mini pausa di Sonia non significa che non verrà sostituita e che ci sarà solo Adriana”.

GF Vip, Laura Freddi al posto di Sonia Bruganelli

A sostituire Sonia Bruganelli sulla sedia delle opinioniste del GF Vip 6 ci sarà un volto noto della televisione italiana, un personaggio molto vicino a Paolo Bonolis. Si tratta di Laura Freddi, storica ex fidanzata del conduttore Mediaset. La notizia è stata confermata da TvBlog che ha parlato di ‘notizia bomba’. Una vendetta di Alfonso Signorini? No, perché Laura Freddi e Sonia Bruganelli sono in ottimi rapporti.





Nel 2020 le due hanno partecipato a una diretta Instagram e hanno giocato anche sul passato tra Laura Freddi e Paolo Bonolis. “Ci odiamo davvero? Ma quale odio!”, aveva detto Sonia Bruganelli presentando l’ex fidanzata del marito. “È un gioco, si gioca… dei giornali, non nostro! E noi oggi siamo qui per mettere un bel punto e far partire un’altra pagina della nostra vita che dettiamo noi e non gli altri”, aveva risposto Laura Freddi.

Alla fine della diretta, la Bruganelli aveva anche pubblicato su Instagram una foto insieme alla Freddi: “Grazie Laura Freddi perché ci siamo divertite sul serio… ps. Nessun Paolo Bonolis è stato maltrattato per questa diretta”, si leggeva nella caption della foto.