Momenti di grande emozione al ‘GF Vip 6’ per il pianto improvviso di uno dei concorrenti. Uno dei tempi più delicati per il vippone è uscito allo scoperto e non è riuscito a reggere. Dunque, si è lasciato andare alle lacrime e immediatamente una coinquilina, che stava parlando proprio con lui in quegli istanti, ha deciso di abbracciarlo molto forte per tirarlo su di morale. Gli ha dato coraggio e gli ha augurato il meglio in vista del suo futuro, anche quando uscirà dalla Casa più spiata d’Italia.

Intanto, soffermandoci un attimo su un argomento decisamente molto più soft, sta scoppiando la passione tra due concorrenti. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno stabilito immediatamente un contatto fisico molto importante. E adesso si sono messi insieme a letto, scambiandosi tantissime coccole sotto le coperte. Non sono mancati i baci e gli abbracci. Per quanto riguarda i baci, sembra che per il momento si stia andando in maniera molto cauta, infatti lei ha rivelato di aver finora dato soli baci a stampo.

Il vippone del ‘GF Vip 6’ si è emozionato, quando ha toccato un tasto dolente della sua vita personale. Innanzitutto sta sentendo molta nostalgia nei confronti di sua moglie, che ovviamente non potrà vedere per lungo tempo. Manila Nazzaro, che era al suo fianco, gli ha detto che lo vedrebbe come un padre perfetto perché è un uomo davvero molto sensibile. Ma a lui sono venuti in mente i problemi riscontrati con l’ex coniuge proprio per diventare genitore e il pianto ha preso il sopravvento.





A piangere al ‘GF Vip 6′ è stato Alex Belli, che non è ancora riuscito a diventare papà. A quel punto, rivolgendosi sempre al compagno di avventura, Manila Nazzaro ha affermato: “Il Signore te lo darà, sono certa di questa cosa. Sono certissima”. Questo momento di grande commozione ha colpito davvero tutto il pubblico, che inizialmente era un po’ scettico sulla presenza di Belli. Invece è uscita fuori una sensibilità che in pochi finora avevano riscontrato. E ci sarà ancora da scoprire in futuro.

Qualche giorno fa a piangere è stata invece Francesca Cipriani. Si è svegliata di pessimo umore, crogiolandosi nel letto e lasciandosi andare ad un pianto liberatorio. Naturalmente, sperando di non farsi vedere dalle telecamere (che per l’occasione hanno sommato fino all’inverosimile), ha tentato di coprire il suo momento di fragilità con un paio di occhiali da sole, ma niente da fare.