Ieri sera al GF Vip 6 è andata in onda un durissimo scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo, nato la settimana scorsa quando, durante lo scontro tra la Soprano e Carmen Russo, Jo Squillo ha preso le difese della seconda.

Durante la puntata andata in onda ieri 25 ottobre, Alfonso Signorini “le ha messe una di fronte all’altra per vuotare il sacco”. “Tu vuoi che si raccontino le cose come piacciono a te, ma ci sono tante piccole cose che non ci vanno bene, ma per amore e rispetto della tua persona non si dicono: se dovessimo dirci ogni cattiveria, ogni dettaglio… Abbiamo cose ben più importanti sulle quali interagire, e sulle quali creare delle interazioni. Io ti ho sempre difesa e capita, tu hai sempre un modo stizzito di parlare”, ha detto Jo Squillo.

GF Vip, polemica per la parola pronunciata da Katia Ricciarelli

Katia le ha chiesto di stare zitta: “Ti sei intromessa nel discorso tra me e Carmen, che lei non dice le cose con cattiveria, praticamente la bugiarda sarei io”. “Io dico sempre quello che penso, per questo mi votano”, ha replicato Jo. I toni si sono accesi e alla fine Alfonso Signorini è intervenuto per chiudere il confronto.





Sui social in tanti si sono schierati contro Katia Ricciarelli, che in queste ore p nuovamente finita al centro delle critiche per una frase che avrebbe pronunciato. A sollevare il polverone alcuni utenti di Twitter, i quali hanno spiegato di aver sentito la cantante pronunciate la cosiddetta ‘n word’.

Parlando con Soleil Sorge di Ainett, alcuni avrebbero sentito la parola “ne*ra” accostata appunto alla showgirl: “Katia ha detto “Donna ne*ra”. Scommettete che non la tratteranno come hanno fatto con Soleil?”, “Cosa ha detto Katia??? La signora ne*ra”, si legge. Ma sembra che la verità sia un’altra perché ascoltando le parole di Katia Ricciarelli sembra che dica “nega” nel senso di negare. “Che dice la signora là… nega?”, sembrano le parole pronunciate dalla cantante. Quindi è chiaro che per lei non ci sarà nessun provvedimento.