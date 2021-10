“Una notte di passione con lui”. Katia Ricciarelli, al GF Vip la confessione bollente sul famoso della tv

Puntata ricca di colpi di scena quella del ‘GF Vip 6’, andata in onda nella serata di venerdì 8 ottobre. Ha abbandonato per sempre il reality show il concorrente Samy, che ha dunque perso al televoto e ha salutato il resto dei compagni di avventura. Inoltre, è tornato il fidanzato di Francesca Cipriani, che ha nuovamente avuto un confronto con la sua dolce metà. La gieffina ha però distrutto una porta e ha tirato i capelli a Giucas Casella, durante alcuni suoi momenti a dir poco concitati nella Casa.

Ma una delle grandi protagoniste è anche Katia Ricciarelli, che ha svelato una cosa clamorosa. Ha infatti ammesso di aver avuto una notte di passione con uno dei gieffini. Tutti sono rimasti sbalorditi da questa inaspettata confessione, che ha sicuramente sorpreso Alfonso Signorini e tutti i telespettatori. C’erano state diverse voci in merito, ma da parte della cantante lirica non c’era mai stata conferma. E adesso invece è cambiato decisamente tutto, con l’ammissione ormai ufficiale.

Prima di svelarvi con chi ha avuto questo momento super intimo, bisogna anche aggiungere che il vippone in questione che ha avuto il rapporto intimo con Katia Ricciarelli ha ricevuto una bellissima lettera dal figlio e si è emozionato: “Sei un papà speciale per me”. E il concorrente del ‘GF Vip 6’ ha risposto: “Sei bello come il sole, ti amo con tutto me stesso”. Ma adesso torniamo al tema principale e andiamo a vedere con chi è stata la soprano parecchi anni fa. E ora si sono nuovamente incontrati.





Katia Ricciarelli ha dunque condiviso una notte di passione con lui: “Sì, c’è stata una notte di passione con Giucas Casella. Dopo ero tutta in disordine, ero languida. Lui non se ne voleva più andare, non dice la verità qua? Perché è un vigliacco. Qua lui mi controlla sempre, ho sempre i suoi occhi addosso”. E Giucas ha aggiunto: “Sono geloso Alfonso, lei è mia”. Ovviamente i toni sono sembrati molto scherzosi, ma c’è chi sogna che possa nascere di nuovo qualcosa tra i due concorrenti.

Un momento molto intenso lo ha vissuto anche Amedeo Goria. Ha visto le foto del pancino sospetto e il conduttore al cronista: “Che diventi di nuovo padre?”. Il diretto interessato è apparso abbastanza perplesso e ha ammesso di non saperne nulla. Ha precisato che non vede Vera Miales da circa 40 giorni, quindi ha qualche dubbio al riguardo. Gli è sembrato molto strano che possa essere in dolce attesa.