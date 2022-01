Polemica al Grande Fratello tra Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo, sui social è rivolta. Manuel Bortuzzo che sembra pronto a lasciare presto la Casa. Nei giorni scorsi ha infatti rivelato un dettaglio sulla sua permanenza al GF Vip 6 alle amiche della Casa. Premettendo che la data della finale è in programma per il prossimo 14 marzo, parlando con Katia Ricciarelli e Carmen Russo il nuotatore ha detto che uscirà prima. Molto prima. Anzi, fra pochi giorni, a dirla tutta.



“Io me ne vado o il 14 o il 17 gennaio, pensavate che restavo fino a marzo? No!”, ha detto Manuel Bortuzzo. E a conti fatti in effetti il 14 è venerdì e il 17 lunedì: due date, come fa notare il sito Biccy, in cui è in programma la puntata con Alfonso Signorini. E se molti fan che erano collegati in diretta in quel momento hanno notato che la regia ha presto staccato, altri sono già in pena per Lulù Selassié. Intanto è stato preso di mira da Katia Ricciarelli.



Tutto è cominciato quando Manuel non ha richiuso la porta. Cosa che ha infastidito Katia Ricciarelli: “Come l’ha aperta può anche chiuderla”. Un commento che non ha lasciato indifferenti gli utenti dei social: pioggia di critiche indirizzate per Katia di cui si chiede anche l’allontanamento dal gioco. “Katia sei una iena parli male di tutti … devi essere servita e riverita e tu non fai nulla ….”.







“Manila non ti è venuta a svegliare e ne hai dette di ogni …. il balletto di Carmen non to va bene … Manuel è stonato e non chiude le porte….. ma va a casa insieme a Soleil che sarebbe anche ora …. state rovinando il gf”. Tra ha attaccato Katia Ricciarelli c’è anche Davide Ismaele, grande amico di Bortuzzo. “Katia, ti ho difeso quando eri difendibile… adesso rasenti il ridicolo”.



Ha tuonato Davide che ha poi aggiunto: “Eppure sei una donna datata. Fatti prestare la carrozzina da Manuel domani e facci vedere ‘onestamente’ quanto sei brava tu ad aprire e chiudere le porte da seduta… Cafona”. Insomma, per Katia Ricciarelli si mette davvero male.