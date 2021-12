Katia Ricciarelli ha fatto commuovere nuovamente tutti nella scorsa puntata in diretta del ‘GF Vip’, dove ha rivelato di aver pensato in diverse occasioni di farla finita e quindi al suicidio. Questo suo delicato racconto ha fatto piangere Alfonso Signorini, che ha avuto non poche difficoltà a continuare il dialogo con la donna. Ora però è circolata con forza una notizia bomba sulla gieffina, infatti non tutti si erano accorti di una vera e propria confessione intima fatta da lei nella Casa più spiata d’Italia.

Prima di riferirvi la novità su Katia Ricciarelli, nelle scorse ore Jessica Hailé Selassié ha tentato di convincere Manuel Bortuzzo a restare nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Gli ha spiegato che alla luce dei suoi problemi di salute, se si rendesse conto di non farcela, potrebbe andare via anche senza corrispondere la penale perché giustificato. “Tu per problemi di salute, puoi andare via quando ti pare. Non perdi…”. Poi, la regia ha inspiegabilmente censurato la scena, lasciando tutti di stucco.

Tornando dunque a Katia Ricciarelli, durante l’appuntamento del 13 dicembre di ‘Mattino Cinque’, da Francesco Vecchi è stata ospite la giornalista di ‘Chi’, Azzurra Della Penna. Quest’ultima ha innanzitutto specificato quando si sarebbe materializzata la confessione bomba della soprano: “Venerdì sera è successo che mentre tutte le camere si erano spostate su Alex Belli e Soleil Sorge, che sono corsi a prendere una sigaretta elettronica, sono rimaste da sole sia Katia che Carmen Russo”.





Dialogando con Carmen Russo, Katia Ricciarelli si sarebbe sbilanciata e avrebbe confidato di avere un uomo che la aspetterebbe fuori dal ‘GF Vip’ e con il quale sarebbe pronta a convolare a nozze: “C’è una persona un po’ importante fuori dalla Casa e qui ho capito che è molto importante. Quando esco mi sposo”. La giornalista del settimanale diretto da Alfonso Signorini pensa che l’abbia detto tanto per dire, anche se altri ritengono che possa esserci qualcosa di vero. E il padrone di casa potrebbe parlarne nella puntata del 13 dicembre.

Intanto, a poche ore dalla nuova puntata in diretta c’è stata una lite tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Soleil ha aspettato ad aprire il vino e quando Gianmarco le ha chiesto di stappare lei ha risposto: “Sciò, fra un po’ la apro, puoi andare“, le ha detto la Sorge. Giustamente stizzito dalla risposta della Sorge, l’imprenditore le ha risposto a tono: “Mica l’hai comprata tu la bottiglia, non la offri a nessuno, dai forza, aprila“.