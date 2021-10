Puntata molto interessante del ‘GF Vip 6’, andata in onda nella serata di venerdì 29 ottobre. Si è parlato di numerosi argomenti e non sono mancate le critiche a Manuel Bortuzzo, soprattutto da parte delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che hanno attaccato il suo comportamento nei confronti di Lulù Selassié. Inoltre, ha dovuto abbandonare per sempre il reality show di Alfonso Signorini la gieffina Ainett Stephens, che non è comunque rimasta sorpresa dal responso del pubblico.

Ma è stata in particolare Katia Ricciarelli a fare una confessione bollente al padrone di casa. Infatti, ha rivelato ufficialmente di aver avuto in passato un flirt con una persona decisamente molto famosa. Fino ad ora non era mai venuta fuori questa notizia, ma stavolta ha approfittato del programma per tirarla fuori. Aveva già svelato di essere stata insieme a Pippo Baudo e Jose Carreras, ma il nome fatto stavolta è veramente incredibile e inaspettato. Una vera bomba sganciata in diretta.

Dialogando dunque con Alfonso Signorini, Katia Ricciarelli ha affermato: “Ho avuto un flirt con lui, amava la lirica e veniva sempre a vedermi quando interpretavo Anna Bolena e mi inviava le rose. Mi dicevano: ‘Ma non era possibile che te le abbia mandate’. Ma me le ha mandate, avevo 23 anni e una volta mi venne a prendere al residence perché voleva portarmi a cena. Capirai, io ero al settimo cielo e sono scesa dal residence. Sulla stradina del residence e c’era proprio la macchina di lui lì”.





Poi Katia Ricciarelli ha aggiunto: “Lui era uno che ci sapeva fare, lui sì che era focoso, non come quelli di oggi. Perché focoso? Perché sì. In quel periodo avevo cominciato con Carreras, ma il fascino di Alberto Sordi era un’altra cosa. Tu capisci che non è da tutti i giorni e aveva una risata che ti conquistava”. Dunque, ha avuto un flirt con il grandissimo attore Alberto Sordi. Poi alla fine dell’intervento al ‘GF Vip 6’, Signorini le ha fatto una domanda particolare: “Ma chi preferivi tra Sordi e Giucas Casella?”.

E Katia Ricciarelli non ha avuto alcun dubbio in merito: “Ovviamente Alberto Sordi”. Chissà quanti altri segreti la soprano potrà ancora rivelare nella Casa più spiata d’Italia. Ogni settimana che passa ne tira uno fuori dal cilindro e ancora una volta il pubblico è rimasto spiazzato da queste affermazioni. Dunque, durante la sua vita da ragazza ha avuto esperienze davvero suggestive.