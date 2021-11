Alfonso Signorini non ha ancora comunicato che il programma non terminerà il 13 dicembre, ma il 14 marzo 2022 ma alcuni vipponi potrebbero uscire dalla casa, tra questi il nome più probabile è Katia Ricciarelli. A rivelarlo Sophie Codegoni che, durante una chiacchierata con Miriana Trevisan, ha svelato che la soprano e altri vipponi le hanno detto che lasceranno il reality a dicembre, non accettando un’estensione del contratto fino alla fine del reality.

A quel punto, Miriana Trevisan, la scorsa settimana criticata duramente per la nomination fatta proprio a Katia Ricciarelli, ha commentato: “Le nomination sono uguali per tutti. Nessuno deve sentirsi innominabile, soprattutto chi vuole uscire prima. Il gioco comprende le nomination, nelle nomination sono compresi tutti i quanti nessuno escluso”.

GF Vip 6, il pubblico contro Katia Ricciarelli

E ancora: “Se la prendono come se non ci fosse un domani e poi dicono: ‘Io tra 13 giorni me ne vado, neanche morta rimango’ (parlando di Katia Ricciarelli, ndr). E allora perché devo nominare una persona che ci tiene, se voi tanto tra poco ve ne volete andare”. Ora in nomination si trovano Carmen, Soleil, Lulù, Clarissa e Manila e in difesa dell’ex Miss Italia si è schierata Katia Ricciarelli.





Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro hanno commentato anche le nomination ricevuta da Clarissa, Jessica e Lulù Selassié, ma mentre Manila Nazzaro ha giustificato le votazioni, la cantante lirica ha duramente criticato la decisione delle principesse di mandare Manila al televoto. “Tu non devi essere sempre quella che fa la buona”, ha detto Katia Ricciarelli all’amica sparnado a zero contro Clarissa, Lulù e Jessica: “Ci sono persone qui che non dovrebbero permettersi di fare certe votazioni”.

Non sua grazia la regina Katia Ricciarelli che pensa di decidere lei chi gli altri possono mandare al televoto e chi no, giustamente hanno 19/20 anni e non si possono permettere di nominare Manila ma dilla un’alta cagata dai #gfvip November 28, 2021

L’atteggiamento di Katia Riccarelli è stato contestato dal pubblico, perché il gioco impone delle regole e queste vanno rispettate. Le nomination fanno parte del gioco e prima o poi i concorrenti saranno anche costretti a nominare le persone con cui hanno stretto un forte legame, cosa già successa durante le precedenti edizioni. Insomma, uno scivolone che non è passato inosservato ai telespettatori, che sui social hanno commentato le sue parole: “Non sua grazia la regina Katia Ricciarelli che pensa di decidere lei chi gli altri possono mandare al televoto e chi no, giustamente hanno 19/20 anni e non si possono permettere di nominare Manila ma dilla un’alta cagata dai”, si legge su Twitter.