Serata agitata al Grande Fratello, quando Soleil, Francesca e Clarissa hanno voluto allarmare gli altri inquilini della casa riguardo una padella lasciata su una piastra accesa. Accorgendosi dello scherzo gli altri decidono di vendicarsi andandosi a nascondere nel momento in cui Soleil, Francesca, Raffaella e due delle principesse vengono chiamate nel confessionale mentre tutti vanno a nascondersi nella camera di Katia.

Ma le ragazze capiscono subito lo scherzo e pensano di ricambiare spiegando di avere un annuncio importante da parte del GF Vip, spiegando quindi che uno dei concorrenti ha pronunciato frase molto grave e offensiva su una delle ragazze richiamate nel confessionale.

GF Vip 6, Katia Ricciarelli si arrabbia per lo scherzo

Katia non cade nella trappola e spiega alle ragazze fosse successo davvero una cosa del genere lo stesso Grande Fratello avrebbe ripreso il diretto interessato come successo in altre edizioni del Grande Fratello Vip. A questo punto Soleil cede e spiega che in realtà era uno scherzo e Katia Ricciarelli si alza e minaccia di andarsene.





“A questo tipo di scherzi non ci sto. Vi saluto e vado a letto”. La cantante, continua dicendo: “A me piace scherzare e sto allo scherzo ma di questo tipo no. Io non ci sto! Sono state squalificate delle persone per queste cose”, ha detto Katia Ricciarelli mostrandosi molto indispettita per lo scherzo fatto dalle ragazze.

Gianmaria prende le difese di Katia e ha un breve battibecco con Soleil che, scocciata, se ne va perché interrotta mentre parlava. In confidenza, subito dopo l’accaduto, Gianmaria confessa ad Alex e ad Aldo di ricordare bene perché è finita la loro storia.