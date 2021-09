“Cosa ha lì in mezzo…”. Katia Ricciarelli senza freni su Alex Belli. Esce dalla Love Boat è spiattella tutto

Andrea Casalino, Nicola Pisu e Gianmaria Antinolfi sono i nominati della quinta puntata del GF Vip 6. A Miriana Trevisan, vincitrice del televoto della puntata, è spettato il compito di decidere chi tra i suoi rivali sarebbe dovuto finire in nomination e dopo aver nominato Andrea, ha ritrattato facendo il nome di Gianmaria Antinolfi.

In serata, durante le nomination palesi e segrete, sono arrivati anche gli altri due nomi, quelli di Andrea Casalino e Nicola Pisu. Durante la puntata di venerdì 1 ottobre, in onda in prima serata su Canale 5, il meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la casa. Durante la serata Alfonso Signorini ha aperto una nuova parte della casa di Cinecittà, la famosa Love Boat, per accogliere la coppia formata da Alex Belli e Katia Ricciarelli.

GF Vip 6, Katia Ricciarelli senza freni su Alex Belli

Durante la diretta i due si sono chiariti – Katia si era offesa dopo essere stata dipinta come ottusa dall’attore – e il conduttore li ha invitati a inaugurare la nuova stanza della casa del GF Vip 6. Di fronte a domanda di Alfonso Signorini, Katia Ricciarelli ha rivelato di volere proprio Alex Belli nella stanza Love Boat, la barca dell’amore, tra champagne, musica e una vasca idromassaggio. Lo champagne ha fatto effetto sulla Ricciarelli che, tornando dal resto del gruppo, ha ironizzato su un fantomatico incontro passionale con l’attore di Centrovetrine.





“I rapporti sono stati così sfrenati che nemmeno me ne sono accorta. Mi ha sbattuta per terra, in mezzo ai petali di rose rosse. Va bene che è un grande uccello, ma…”, ha detto la cantante ironizzando. “Ok un pisellino, piccolo, una roba piccola. – ha detto ancora Katia Ricciarelli – Piccino piccò, grande come un Iqos? Peggio! Date quella camera a qualcuno che sia più virile di lui. Però non diteglielo perché si offende. Signore aiutami perché da casa diranno che sono impazzita. Ragazzi mi sono ubriacata”.

“La love boat, che delusione ragazzi, mamma mia. Usate questa camera voi altri, perché noi non l’abbiamo usata per niente. Ragazze ha un piselle***, una cosuccia. Niente proprio, talmente niente che sembrava neanche ci fosse un uomo accanto a me. Una matita? Magari fosse una matita, adesso le matite son belle sostanziose”, ha concluso Katia Ricciarelli parlando delle doti intime di Alex Belli.