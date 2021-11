“Che schifo, una vera immondezza”. GF Vip, il massacro fuori dalla Casa. Parla lei, e distrugge i vipponi

Notte di passione al GF Vip 6. Durante il party organizzato per festeggiare Halloween Alex Belli, Sophie Codegoni e Soleil Stasi si sono scatenati in un una serie di baci sulla bocca che ovviamente hanno fatto letteralmente infuriare la moglie di Belli, Delia Duran, che sui social ha accusato il marito di mancarle di rispetto.

Complice qualche bicchiere di troppo e con la scusa dell’interpretazione di un bacio cinematografico, i tre vipponi si sono appartati e dopo un bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge, l’attore ha chiesto alle due di baciarsi e il siparietto, visti anche i loro precedenti, ha fatto infuriare il pubblico.

GF Vip, Karina Cascella contro Sophie Codegoni, Alex Belli e Soleil Sorge

Tra questi anche Karina Cascella, storica ex opinionista di Uomini e Donne che in queste ore è intervenuta massacrando il trio di concorrenti del GF Vip 6. “Schifo totale. Un programma che va in onda 24 ore su 24 che guardano anche i ragazzi. E cosa mostrano? Soleil che limona con Alex, Alex che poi limona con Sophie, Sophie che poi limona con Soleil”.





“Non c’è pregiudizio su nulla che sia amore, – ha detto ancora Karina Cascella – ma ci sono messaggi ambigui di promiscuità che fanno davvero vomitare! E non mi parlate di “lezioni di baci tenute da un attore” perché per me sono solo una banda di persone senza cervello e senza dignità. Nella home di Instagram mi sono venuti fuori i video terribili, spazzatura di Alex che limona con Soleil. Dicono che io sono ossessionata da questa tizia, ma a me non me ne frega proprio nulla”.

E ancora: “Diamo un nome alle cose, quella che abbiamo visto è monnezza. Quindi signore che fate cose con più persone e che mi scrivete che sono nel medioevo, sì io sono nel medioevo e mi piace essere antica”. Io per evoluzione intendo tante cose, ma non di certo gli scambi di coppia o i locali di me**a. Dove la gente va a guardare o addirittura a farlo con sconosciuti. Questa non è modernità, è spazzatura”.