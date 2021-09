Jo Squillo si è subito distinta al GF Vip 6. Entrata nella Casa venerdì scorso, col secondo gruppo di vipponi, con un look “flower-power”, nella sua prima diretta si è presentata completamente coperta da un niqab che non ha lasciato indifferenti pubblico e conduttore. “Anche in un momento così di gioia e di leggerezza è chiaro che noi donne, e anche gli uomini, non possiamo dimenticare e creare degli atti di solidarietà per le sorelle di Kabul”, ha detto a un immediatamente commosso Alfonso Signorini che ha fatto partire un applauso mentre gli altri inquilini della Casa si alzavano in piedi per sottolineare il gesto.

Ma poco dopo lo stesso conduttore ha invitato Jo Squillo a togliersi quello che è stato erroneamente definito un burka: “Mica posso vederti tutta la puntata così, mi fai impressione”, le parole del padrone di casa del GF Vip 6 mentre la cantante e conduttrice si diceva esausta per averlo indossato per quei pochi istanti.

Jo Squillo e la preghiera alla luna al GF Vip 6

Insomma, pochi minuti dopo riecco Jo Squillo nel salotto della Casa del GF Vip 6 ma senza niqab. Col passare dei giorni, la cantante si sta ambientando nella Casa e l’altra sera ha coinvolto i suoi compagni di avventura in una preghiera che ha lasciato increduli i telespettatori che in quel momento erano collegati con la diretta h24.





Per ammirare la splendida luna che illuminava la notte fuori dalla casa del GF Vip 6, Jo Squillo ha riunito tutti gli altri vipponi per fermarsi a meditare davanti quella che viene considerata una vera e propria forza in grado di infondere energia in tutti noi. Una scena per molti “surreale”, quella dei concorrenti fermi, in cerchio, che fissavano la luna e ascoltavano le parole della vippona.

“Una luce speciale per noi, oggi, 22 settembre – le parole di Jo Squillo al GF Vip 6 – Siamo noi qui a decidere quello che è il nostro cammino. Un nostro desiderio si avveri, sia magico, potente e illuminante quanto questa luce meravigliosa. Grazie alla luna, a voi che siete qui questa sera. Grazie a questa entità meravigliosa che ci fa sentire amati, che ci fa sentire che abbiamo tanto amore da dare. Qualsiasi cosa la supereremo con la forza, anche, di questa luna”.