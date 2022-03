“C’è una persona…”. Bomba Jessica Selassié: lei punta Barù, ma fuori dal GF Vip spunta un ragazzo

Continua a far discutere la storia tra Jessica Selassiè e Barù nella Casa del GF Vip 6. La principessa di origini etiopi pare essere cotta del nipote di Costantino Della Gherardesca, ma lui non vuole esporsi più di tanto. Tutti tifano per i cosiddetti “Jerù” e ogni giorno che passa, Jessica sembra ottenere sempre qualche attenzione in più dal tenebroso e Barù. Ma il nobile toscano, nelle ultime ore, ha spiazzato tutti i suoi inquilini con una frase davvero scioccante: “Stavo per baciare Jessica, ma mi avete interrotto”.

Sui social network circola un breve filmato, diventato subito virale, in cui si sente Barù dire che stava per dare un bacio a Jessica ma qualcuno l’avrebbe interrotto sul più bello. Il nobile, infatti, è stato vittima di uno scherzo notturno, lo stesso che, secondo quanto detto da Barù, avrebbe impedito il primo vero scambio di effusioni tra l’uomo e la principessa etiope che è cotta di lui da mesi.

Tuttavia nelle ultime ore durante una chiacchierata tra Jessica Selassié, Sophie Codegoni e Manila Nazzaro è venuto fuori un retroscena sulla vita privata della principessa. Infatti ha ammesso che c’è un ragazzo misterioso fuori dalla Casa con cui si è sentita prima di intraprendere l’esperienza del GF Vip. Non solo: perché Jessica ha anche rivelato chi sceglierebbe tra questa persona e Barù. “Sai che forse non ho proprio un minimo dubbio? Che andrei per l’altra persona tutta la vita”, ha fatto sapere Jessica Selassié, con Sophie Codegoni che ha esclamato: “Davvero?”. A quel punto la Princess ha proseguito: “Perché spesso rimango un po’ delusa da quest’altro, quindi…Non so”.





Quindi è intervenuta Manila Nazzaro che non ha sin da subito capito la discussione e le due amiche le hanno spiegato tutto. Ha iniziato Sophie Codegoni, seguita da Jessica Selassié che ha proseguito: “Praticamente le ho chiesto se avrebbe o meno chiamato Fabri. Questa cosa è successa durante la radio”. A intervenire nuovamente è stata ancora l’ex tronista di Uomini e Donne.

Ah bene bene come escono gli altarini.

Quindi Jessica avrebbe un ragazzo con cui comunque si è sentita e ad oggi se ci dovesse essere tra questo ragazzo e Barù andrebbe a scegliere il primo.



“Così le ho detto che le avrei fatto io una domanda st**za. Mi aveva parlato di un ipotetico uomo al di fuori di qui, con cui si era vista e le era piaciuto tantissimo. All’inizio mi aveva detto che a prescindere da tutto lui era in assoluto il… Così le ho detto di ipotizzare a un possibile interessa da parte di entrambi, sia Barù che quest’altra persona. Entrambi chiedono di avere una frequentazione seria. Le ho chiesto chi sceglierebbe”. Così Jessica Selassié non ha avuto dubbi nel dire “doveri fare un giro sulla giostra per poi scegliere”, ma che potrebbe puntare quest’altra persona.