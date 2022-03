“Questo è troppo”. GF Vip, Jessica e Barù ai ferri corti: divisi da Manila Nazzaro dopo l’ultima lite

Animi bollenti dentro il GF Vip. Dopo 5 mesi la corsa è quasi al capolinea e ogni strategia sembra saltare. Dopo il colpo di scena dei giorni scorsi con l’eliminazione di Soleil Sorge tutto sembra in discussione. Anche la veridicità del televoto. Sull’eliminazione dell’ex Uomini e Donne era intervenuta, da fuori, Dayane Mello che non ha usato mezzi termini attaccando il sistema di votazione e, neppure troppo indirettamente, tutto il programma di Alfonso Signorini. Nello specifico la modella ha tirato in ballo alcuni non meglio precisati brogli.



“Sono delle truffe, ma sì ragazzi certo che dico che è una truffa – ha detto Dayane Mello dopo l’uscita di Soleil Sorge dal GF Vip – Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro. Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri”.



E ancora: “Ragazzi sappiamo già come funziona il GF Vip, loro lo sanno già il vincitore, lo sappiamo già. Quindi siamo qui per cosa? Diamo voti e non perdiamo la speranza, però è tutta rotta questa roba qua”. Nella casa ora sono rimasti in 8. Delia Duran, Lulù Selassié e Davide Silvestri, che sono già finalisti, e poi Barù, Jessica Selassié, Giucas Casella, Manila Nazzaro e Sophie Codegoni.







Tra questi i primi a sfidarsi nella prossima puntata del GF Vip saranno Manila e Barù. Barù che è di nuovo finito al centro delle polemiche per il suo rapporto con Jessica sempre più teso. “Non abbiamo discusso, nella vita le persone non si possono mettere in prova, o ti fidi o no. Mi sembra un po’ un pretesto per allontanarsi, non l’ho offeso, ho detto che il suo atteggiamento non l’ho capito. Capisco che non voglia fare spettacolo con i suoi sentimenti ma sta giocando con i miei”.



Una riflessione che sembra portare Jessica a considerare l’idea di chiudere per sempre con Barù, e che porta Manila ad infondere coraggio alla gieffina. “Ti prego sorridi! Se non ti va di chiarire non lo fare, non c’è bisogno di chiarire ogni volta, chi ti vuole bene sa chi sei, io mi fermerei qui”, ha ammesso Nazzaro. Nelle prossime ore ne vedremo di belle al GF Vip.