“Ho deciso, non posso”. Jessica Selassié, l’eclatante e inaspettato gesto dopo la puntata del GF Vip

Per Jessica Selassiè la semifinale del GF Vip 6 è stata molto complessa: dapprima ha avuto un lungo confronto con Barù, poi ha perso la sua amica Sophie Codegoni che è stata eliminata. La principessa ci è rimasta male per le parole del nipote di Costantino Della Gherardesca. Alfonso Signorini ha mandato un filmato in cui l’enologo ne ha dette di tutti i colori su di lei e la sorella Lulù. Barù ha detto nel video: “Non me ne frega un c***o di fare flirt qui dentro e lo dico dal giorno uno del mio GF Vip”.

“Anzi che vadano a fare in c**o quelli che fanno le storielle qui dentro. Sono loro a cercare storie d’amore qui per dire qualcosa. Mi dicono che sono stratega, ma se lei mi sta dietro da due mesi e non ho mai fatto nulla… Poi sta cosa delle principesse (leggi Jessica Selassié, Ndr), ma basta dai. Anche se vieni da una famiglia nobile c’è bisogno di dire che sei una principessa? No, i nobili non dicono che sono principesse o marchesi. La trovo una cosa burina e di marketing”, ha aggiunto Barù.

Finita la diretta Jessica Selassiè ha avuto un crollo al GF Vip. La delusione per Barù è stata molto grande e inaspettata e tanto da arrivare a dire di non avere neppure voglia di vederlo per altri tre giorni nella casa più spiata dagli italiani: “Ci sono rimasta malissimo e sono delusa anche da me che mi sono affezionata. Anche vederlo qui dentro per altri tre giorni non mi va per niente. Sono proprio delusa, non sono arrabbiata ma tanto delusa…”.





Jessica Selassié era piena di rancore nei confronti di Barù e ha continuato ad esternare il suo pensiero. Crede di non meritarsi certi insulti solo per aver ipotizzato che il coinquilino fosse uno stratega: “E per fortuna che mi vuole bene, pensa se mi voleva male cosa poteva andare a dire agli altri. Non penso di meritarmi quelle cose, soltanto perché ho detto che era un po’ stratega…”. Jessica inoltre pensa che Barù sia stato eccessivo nei suoi confronti. “Se anche mi vuole bene è stato eccessivo in certe cose che ha detto. Mi sono illusa e ci tenevo davvero… Con me ha chiuso proprio e non capisco come abbia fatto ad andare in finale…”.

Jessica Selassiè ha anche sofferto per l’uscita di Sophie Codegoni. L’ex Uomini e Donne è stata eliminata ad un passo dalla finale. Le due avevano stretto un forte legame d’amicizia nella Casa e poco prima di uscire Sophie Codegoni aveva dato dei consigli alla principessa. Ha invitato la 26enne a non permettere a nessuno di metterla sotto giudizio. Inoltre, Sophie ha consigliato all’amica di guardare con occhi diversi il nobile toscano. Secondo Sophie Codegoni, infatti, se una persona afferma di tenerci a qualcuno non ha quel bisogno di esaminarla continuamente analizzando il comportamento attraverso una serie di domande.