“Hai rotto il ca***”. Jessica è nera con Lulù. Caos in casa dopo la puntata del GF Vip

Sono momenti difficili quelli vissuti ultimamente da Lulù Selassié nella casa del GF Vip 6. Reduce da una bruttissima lite con Manuel Bortuzzo, la princess ha dovuto fare i conti anche con Alfonso Signorini, che durante la puntata in onda venerdì 12 novembre le ha chiesto di farsi da parte e lasciare spazio a Manuel.

“Io so che tu lo ami, ma devi accettare la realtà. Se lui si ritrova con la febbre forte, se ha bisogno di tempo e spazio, tu lo devi lasciare stare”, ha detto Alfonso Signoini in diretta, Lulù ha chiesto scusa, di nuovo, ma Alfonso le ha ricordato che non è la prima volta e poi, rivolgendosi alla sorella Jessica, le ha chiesto la sua opinione: “Io penso che Lulù dovrebbe ascoltare di più”. Proprio dopo la puntata Jessica ha parlato con Lulù spiegandole che a causa del suo comportamento tutte e tre le principesse hanno ricevuto una nomination (sono state votate anche da Manuel).

GF Vip 6, Jessica Selassiè contro la sorella Lulù

“Guarda la ripercussione che ha avuto il tuo voler dire per forza la tua ca*** di frase! Non avresti nemmeno avuto le nomination perché considera che Manuel ti ha votato per quello perché non ce la fa più, Alex perché vuole bene a Manuel! Non ti dico che è stata colpa tua, nemmeno sua però tutti e due così non va bene. Tu non ascolti quando parlo! Hai 23 anni, non ne hai 12, devi capire certe cose! Quello che dice Manuel è chiaro come il sole…”.





“Una persona che ha le sue difficoltà, ma anche se non le avesse, ti direbbe ‘Lulù hai rotto il caz*o’. Sei andata a suonare anche fuori dal confessionale”, ha detto ancora Jessica, innervosita da Lulù, che con il suo comportamento ha portato il trio alla nomination insieme a Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

E con toni duri le ha ricordato il motivo del suo ingresso al GF Vip 6: “Sei qui per migliorarti come donna perché come ha detto Alfonso (Signorini ndr) hai 23 anni, non ne hai 12. Devi ascoltarmi. Quando c’è da darti ragione ti do ragione”. Anche Manila Nazzaro le dice di non cercare Manuel.