Settimana di compleanni al GF Vip 6. Dopo aver celebrato in diretta prima i 76 anni di Kabir Bedi e poi a mezzanotte quelli di Katia Ricciarelli, l’altra sera i concorrenti hanno celebrato la cantante con uno spettacolo in suo onore. Si sono tutti esibiti durante il cosiddetto Gala dei vip, che si è concluso con l’esibizione della soprano di “Vissi d’arte” da Tosca di Giacomo Puccini.

Quindi il brindisi e poi la cena. Con imprevisto, però. Per fortuna niente di grave, ma la vippona del GF Vip 6 ha rischiato grosso quando durante la cena, all’improvviso, i suoi capelli hanno preso fuoco. Il tutto perché si è avvicinata al tavolo da pranzo con il piatto in mano per prendersi da mangiare con la testa però pericolosamente a una candela accesa.

GF Vip 6, i capelli della vippona prendono fuoco

Probabilmente Jessica Selassié ha avvicinato la testa e la fascia che portava troppo vicino a una candela e c’è stata una fiammata, come mostra il video postato su Twitter da un utente che stava seguendo la diretta del GF Vip 6. Si è subito allontanata spegnendo il fuoco con la mano mentre Barù ha emesso un verso molto sorpreso.





La concorrente del GF Vip 6 ha poi confermato di stare bene ed è tornata al tavolo. Nessuno in realtà si è alzato per controllare la situazione. Solo la sorella di Jessica Selassié, Lulù, è sembrata preoccupata. E l’hanno notato anche i telespettatori, che infatti hanno espresso il dispiacere per quanto accaduto: “Sinceramente mi dispiace un sacco per Jessica, proprio da un punto di vista umano. Soprattutto perché mi sembra che nessuno si sia accertato che lei stesse bene”.

Gli ultimi giorni e soprattutto la diretta del GF Vip 6 non sono stati facili per Jessica Selassié che oltre a essersi scontrata con Sophie Codegoni ha assistito alla ramanzina della mamma dell’ex tronista che l’ha accusata di non essere una buona amica. La Princess è scoppiata in lacrime sia durante sia dopo la puntata, consolata da Giacomo Urtis ma anche da Barù.