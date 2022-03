“Lo ha fatto con Soleil”. GF Vip, Jessica incassa il colpo da Barù. Proprio nel momento ‘hot’

L’attenzione di tanti telespettatori del GF Vip è rivolta verso Jessica Selassiè e Baru, la coppia che fa fatica a formarsi nonostante lei sia abbastanza presa, mentre lui ha più volte detto di non volersi esporre all’interno della Casa. Jessica Selassiè continua il suo corteggiamento nei confronti di Barù anche se il nobile ha ribadito di non essere intenzionato ad impegnarsi con la principessa. Durante le lunghe giornate a Cinecittà non mancano le occasioni per stare vicino e Jessica Selassiè cerca sempre di far capitolare Barù.

Un esempio è quello che è successo durante l’apericena organizzato dai vipponi. Jessica Selassié e Sophie Codegoni sono andate al Market per recuperare tutto il necessario e hanno iniziato a brindare: “A noi!”, ha detto l’ex Uomini e Donne. Barù ha iniziato a preparare le piadine e Jessica Selassiè e Miriana Trevisan hanno iniziato a ballare seguite dal resto dei coinquilini. Poco dopo Jessica si è esibita per il resto del gruppo con un twerking molto sensuale, mostrando il suo lato b a Barù.

Quindi è intervenuta Delia Duran che ha chiamato in causa il nipote di Costantino Della Gherardesca: “Barù, pensaci tu”, ma il nobile non pare molto attratto dall’esibizione di Jessica e rivolge il suo sguardo altrove. E sui social si sono scatenati i commenti. Molti utenti hanno notato l’atteggiamento di Barù e hanno criticato il comportamento di Jessica Selassié: “È tutto inutile non ti vuole”, recita così la maggior parte dei commenti. Su Twitter altri fan del GF Vip si sono accorti che poco dopo Barù si è alzato dalla sedia per ballare con Soleil Sorge.





Insomma nonostante i numerosi tentativi, Jessica Selassiè non riesce a convincere Barù che continua a resistere perché non vuole una storia all’interno della Casa. La principessa avrebbe anche voglia di baciarlo tanto che gli ha detto: “Sento un’energia così forte da te…è l’amore”. Eppure proprio il nipote di Costantino Della Gherardesca ha rivelato a Soleil Sorge di non essere interessato ad iniziare alcuna relazione nella casa del GF Vip.

Barù che si alza per ballare con Sole. Mai fatto per nessuno 🥰#gfvip #solearmy March 2, 2022

“Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei. Non c’è quella cosa, non c’è niente con lei, altrimenti è ovvio che l’avrei già baciata. Anche sul fuori, mi piace come amica, ci sto tanto bene insieme. Sì fuori sarebbe ancora peggio. Io non voglio illudere nessuno, con lei faccio soltanto due battute” – ha detto Barù su Jessica.