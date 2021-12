“Non ha più senso restare”. GF Vip, nuova grana per Signorini: la concorrente top si prepara all’uscita

Continuano ad arrivare brutte notizie al ‘GF Vip 6’. Il prolungamento del reality show di Alfonso Signorini rischia di causare un’ecatombe tra i concorrenti, infatti molti di loro potrebbero lasciare la trasmissione prima delle festività di Natale. Si è parlato in questi giorni soprattutto di Soleil Sorge e Aldo Montano, che sarebbero intenzionati a mollare prima del dovuto, ma ora c’è un’altra gieffina che ha manifestato la volontà di non proseguire questa avventura televisiva nella Casa più spiata d’Italia.

Aldo Montano, durante una conversazione al ‘GF Vip 6’ con Gianmaria Antinolfi, ha affermato: “Se rimarrei qui dentro oltre la data prestabilita? Ma che si matto?! Ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale”, la risposta dello sportivo, che quindi è decisissimo a lasciare la Casa prima di Natale. E ora andiamo a vedere insieme quali sono state le dichiarazioni della vippona, che potrebbe alzare bandiera bianca. Non se la sentirebbe di restare nella trasmissione anche durante le feste.

La concorrente del ‘GF Vip 6’, nonostante ancora non sappia con certezza se ci sarà un prolungamento del programma, vedendo avvicinare la data dell’iniziale finale, il 13 dicembre, ha affermato: “Io non so se ce la faccio, se ne vale la pena. Ho i miei bambini, noi ci facciamo prendere dall’entusiasmo, ma ragazzi è troppo difficile. A breve ci chiamano uno alla volta in confessionale per dircelo? Ok, bene, almeno lo sapremo. Dovrei avere una motivazione per restare, questa però non la riesco a trovare adesso”.





Ad aver espresso molti dubbi è stata Manila Nazzaro, che potrebbe lasciare anzitempo il ‘GF Vip 6’: “Inutile che mi ostino, va bene tutto ma ho una vita fuori. Se qui non costruisco niente, mi sento inutile. Se non mi sento utile, per me non ha più senso restare”. Quindi, sarebbe ormai vicinissima a prendere questa decisione sofferta ma meditata a lungo. Dopo aver ascoltato queste sue parole, ha parlato anche il compagno Lorenzo Amoruso, che rispetterà nella maniera più assoluta la scelta della sua dolce metà.

Come detto, Lorenzo Amoruso non creerà assolutamente problemi a Manila Nazzaro, infatti ha subito voluto specificare: “La mia impressione è che Manila andrà via quando le diranno del prolungamento. Se decidesse di rimanere, sarei l’ultima persona al mondo a dirle di no”. Non resta che aspettare i prossimi giorni e forse la diretta di venerdì 10 dicembre per saperne di più.