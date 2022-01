Nelle puntate del 3 e del 7 gennaio Sonia Bruganelli era assente dallo studio del GF Vip. L’opinionista di questa edizione (insieme ad Adriana Volpe) era in vacanza e per due serate ha lasciato vuota la sedia dove solitamente si siede per commentare le vicende della Casa e dei vipponi. Al suo posto Alfonso Signorini ha scelto Laura Freddi, ex compagna di Paolo Bonolis. Una scelta che è stata apprezzata dal pubblico.

Laura Freddi si è inserita in punta di piedi e con il suo stile educato e garbato ha comunque fatto sentire la sua voce. Ospite di Verissimo, ha parlato della sua esperienza e si è detta soddisfatta di queste due puntate che l’hanno vista sedere accanto ad Adriana Volpe e non è mancata poi una stoccata alle recenti vicende che si sono verificate nel reality: “Sto vedendo che nella Casa accadono cose che non mi piacciono”, ha precisato Laura Freddi che si è definita “calibrata” come opinionista.

Il pubblico dei social ha apprezzato il ruolo di Laura Freddi e i suoi interventi e tanti sono i messaggi che chiedono il suo ritorno il prima possibile. Ed è il magazine Novella 2000 a lanciare l’indiscrezione: “A Novella 2000, come spiegato dal direttore Roberto Alessi, è giunta voce che il desiderio del pubblico (televisivo e social) potrebbe essere realizzato. Pare, infatti, che la produzione del GF Vip sia rimasta soddisfatta della presenza della showgirl. Ora vorrebbero, stando alle voci, proporre al lei il ruolo di terza opinionista per questa seconda parte della trasmissione fino al rush finale”.





Sempre Novella 2000 riferisce che la presenza di Laura Freddi non era prevista per la puntata del 7 gennaio. E invece, Sonia Bruganelli ha allungato le vacanze e gli autori del reality hanno deciso di dare questa seconda opportunità a Laura Freddi. Insomma pare che l’esperimento sia riuscito e se si dovesse concretizzare la presenza fissa dell’ex compagna di Paolo Bonolis si tratterebbe di un grande colpo per Alfonso Signorini che potrebbe arrivare ad avere insieme tre opinioniste di tutto rispetto come Adriana Volpe, Sonia Bruganelli e Laura Freddi: tre donne diverse, ma forti allo stesso tempo che darebbero ulteriore impulso al programma. E nel frattempo nella puntata di lunedì 10 gennaio Sonia Bruganelli ritorna al suo posto.

Laura Freddi ha più volte ammesso che tra lei e Sonia Bruganelli, l’attuale moglie di Paolo Bonolis, non c’è competizione: “Non c’è mai stata competizione. È nata una complicità inaspettata che ci ha rese complici. Prima di approdare al GF Vip come opinionista, Sonia Bruganelli mi ha scritto un messaggio bellissimo: mi ha incoraggiato dicendomi che si fidava di me”. “Nonostante le voci che sono circolate – ha chiarito ancora Laura Freddi – tra me e Sonia non c’è nessuna rivalità. Anzi, pur avendo condiviso un affetto importante da parte sua c’è stata grande solidarietà, tanto che a volte scherziamo anche insieme su Bonolis.