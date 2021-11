“Sei un co***”. GF Vip, è scontro tra Francesca Cipriani e Giucas Casella. Lui l’ha fatta grossa

Francesca Cipriani protagonista al Grande Fratello Vip. In attesa della puntata di oggi tutti gli occhi sono finiti su di lei. Una puntata che si annuncia molto tesa con Alex Belli che sarà ancora una volta al centro del discorso. Dopo la pace con Aldo Montano, segnata da un abbraccio fraterno, l’attore e modello ha preso la decisione di prendere le distanze da Soleil Sorge la frequentazione con la quale si stava facendo imbarazzante. Sulla coppia non coppia erano fioccate decine di polemiche alle quali non si era sottratta neppure la moglie di lui Delia Duran.



Acqua che sembra passata quindi, anche se resta da capire per quanto. A movimentare la situazione ci ha pensato comunque Francesca Cipriani. Durante il pomeriggio è arrivato un comunicato, letto da Gianmaria Antinolfi e Clarissa Selassié. Ecco quanto si apprende:“VIPPONI, è tornato il temibile pulsantone! Anche questa volta i vip chiamati dovranno andare al pulsante e premerlo entro 30 secondi. Se nessuno avrà il coraggio di premere il pulsante, perderete il 10% di budget e il malcapitato dovrà bere l’imbevibile “shottino Atomico”.

Francesca Cipriani rincorre Giucas per la Casa



“Per conquistare il 10% dovrete attenervi alle terribili conseguenze decise per voi dal grande fratello… fino al successivo pulsantone!”. Una prova a cui tutti si sono sottoposti. Tra i pochi non riuscire a raggiungere il pulsantone Giucas Casella cui il GF Vip, per penitenza, ha chiesto di tagliare i capelli di un vippone a sua scelta. Scelta ricaduta su Francesca Cipriani.





Giucas si è avvicinato silenziosamente alla sua compagna d’avventura ha preso in mano le forbici e… ha tagliato una ciocca di capelli a Francesca Cipriani. Le reazione è stata furiosa quanto divertente. “Ora mi incao, mi incao veramente. Ma sei un cog***ne sei, ti ammazzo!”. Lui ha provato a giustificarsi e dire: “Era un gioco, io non c’entro niente!”.





Francesca Cipriani però lo ha attaccato ancora: “Mi hai tagliato mezza testa di capelli. Quanti me ne hai tagliati a me! Ho tre buchi in testa. Ti sei dimenticata di quanti capelli mi hai tirato?”. “Sei un uomo morto, un uomo finito!” ha urlato Francesca, tra le risate degli altri coinquilini.